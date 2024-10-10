Суд оштрафовал мессенджер Discord за пропаганду ЛГБТ*

11 октября 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Решение принял Таганский суд Москвы Фото: Илья Московец © URA.RU Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Новость по теме Discord заблокирован в России: причины и история мессенджера «Установлено, что организация Discord Inc. не исполнила свои обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и по принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации», — указано в документе. Отмечается, что контент включал пропаганду ЛГБТ, педофилию и смену пола. Роскомнадзор, получивший соответствующее письмо от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, выявил нарушения в ходе мониторинга платформы. Владельцы Discord не предприняли действий для ограничения доступа к запрещенному контенту. Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. «Установлено, что организация Discord Inc. не исполнила свои обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и по принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации», — указано в документе. Отмечается, что контент включал пропаганду ЛГБТ, педофилию и смену пола. Роскомнадзор, получивший соответствующее письмо от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, выявил нарушения в ходе мониторинга платформы. Владельцы Discord не предприняли действий для ограничения доступа к запрещенному контенту. Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено