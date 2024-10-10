10 октября 2024

Суд оштрафовал мессенджер Discord за пропаганду ЛГБТ*

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Судебный процесс над Эваном Гершковичем. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
Решение принял Таганский суд Москвы Фото:

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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«Установлено, что организация Discord Inc. не исполнила свои обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и по принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации», — указано в документе. Отмечается, что контент включал пропаганду ЛГБТ, педофилию и смену пола.

Роскомнадзор, получивший соответствующее письмо от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, выявил нарушения в ходе мониторинга платформы. Владельцы Discord не предприняли действий для ограничения доступа к запрещенному контенту.

Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. «Установлено, что организация Discord Inc. не исполнила свои обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и по принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации», — указано в документе. Отмечается, что контент включал пропаганду ЛГБТ, педофилию и смену пола. Роскомнадзор, получивший соответствующее письмо от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, выявил нарушения в ходе мониторинга платформы. Владельцы Discord не предприняли действий для ограничения доступа к запрещенному контенту. Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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