Глава Украины Владимир Зеленский стал проявлять повышенную готовность к переговорам с Россией на фоне ослабления позиций страны. Об этом сообщает The Washington Post.
«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой», — говорится в тексте WP. Отмечается, что, несмотря на занятие российскими силами новых территорий, Зеленский настаивает на важности завершения боевых действий на его условиях, хотя позиции Украины ослабли за последний год.
В статье также упоминается неудачная операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Целью было вытеснение российских войск с востока страны, но, согласно аналитикам, это могло привести к дополнительным территориальным потерям для Украины.
Ранее Зеленский выразил надежду на окончание конфликта до конца 2025 года. Это заявление, как сообщает международное агентство Reuters, было сделано на фоне сложной военной ситуации.
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