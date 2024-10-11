Путин впервые проводит переговоры с новым президентом Ирана

11 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Путин проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой их переговоров станет обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке. «Это первая встреча глав государств, и они намерены рассмотреть ключевые вопросы, касающиеся Ближнего Востока», — сообщает ТАСС. Планируется, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая меры по укреплению стабильности в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой их переговоров станет обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке. «Это первая встреча глав государств, и они намерены рассмотреть ключевые вопросы, касающиеся Ближнего Востока», — сообщает ТАСС. Планируется, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая меры по укреплению стабильности в регионе.