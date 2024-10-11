Путин впервые проводит переговоры с новым президентом Ирана

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Путин проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Путин проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой их переговоров станет обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке.

«Это первая встреча глав государств, и они намерены рассмотреть ключевые вопросы, касающиеся Ближнего Востока», — сообщает ТАСС. Планируется, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая меры по укреплению стабильности в регионе.

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Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой их переговоров станет обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке. «Это первая встреча глав государств, и они намерены рассмотреть ключевые вопросы, касающиеся Ближнего Востока», — сообщает ТАСС. Планируется, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая меры по укреплению стабильности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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