Путин впервые проводит переговоры с новым президентом Ирана

Путин проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой их переговоров станет обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке.
«Это первая встреча глав государств, и они намерены рассмотреть ключевые вопросы, касающиеся Ближнего Востока», — сообщает ТАСС. Планируется, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая меры по укреплению стабильности в регионе.
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