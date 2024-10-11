Как подготовить китайский автомобиль к зиме

Китайские автомобили российской зимой: мнение эксперта

11 октября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Китайские автомобили зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С приходом холодов каждый автовладелец задумывается о подготовке своего транспортного средства к зимнему сезону. Китайские автомобили, завоевавшие признание благодаря доступной цене и современному дизайну, не являются исключением. Но как они ведут себя в условиях низких температур, и на что следует обратить особое внимание перед зимой — подробности в материале URA.RU. В последние годы качество китайских автомобилей значительно выросло, и при правильной эксплуатации они способны без проблем пережить суровые российские зимы. В этой статье приводятся основные аспекты подготовки китайского автомобиля к зиме, а также советы экспертов по эксплуатации в холодное время года. Особенности китайских автомобилей в зимних условиях Китайские авто сильно выросли в качестве, уверен эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многие китайские автомобили изначально разрабатываются для климатических условий, отличных от российских. Автоэксперт Алексей Подщеколдин поделился с URA.RU, что предвзятое отношение к ним — пережиток прошлого. «Поскольку в Китае преимущественно субтропический климат, автомобили производятся с учетом схожих погодных условий. Но также в Китае есть регионы с суровой зимой, например, Маньчжурия. Поэтому современные китайские автомобили хорошо адаптированы и к низким температурам, а производители за последние два-три года сделали качественный скачок — они могут на равных конкурировать с европейскими и японскими компаниями во всех аспектах», — считает собеседник агентства. Что нужно проверять в китайских автомобилях перед зимой Готовить к зиме нужно любой транспорт Фото: Александр Елизаров © URA.RU 1. Аккумулятор: холодные температуры снижают емкость аккумуляторной батареи, что может затруднить запуск двигателя. Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора с помощью тестера или же вовсе задуматься о замене аккумулятора, если ему более трех лет; 2. Система обогрева: хотя автомобили приспособлены к зиме, необходимо проверять качество работы климат-контроля в каждую смену сезонов; 3. Антифриз и систему охлаждения двигателя: антифриз должен быть рассчитан на температуры ниже ожидаемых в вашем регионе. Проверьте плотность антифриза с помощью ареометра, и если он потерял свои свойства или его температура замерзания недостаточно низка, то его необходимо заменить; 4. Тормозная система: изношенные элементы тормозной системы снижают эффективность торможения, поэтому рекомендуется осмотреть состояние колодок и дисков и заменить их при необходимости, а также проверить работу тормозов на предмет посторонних звуков или вибраций. Тормозную жидкость, в свою очередь, нужно менять дважды в год — со временем она впитывает влагу, что снижает ее эффективность. Используйте жидкость с низкой температурой замерзания, соответствующую рекомендациям производителя; 5. Зимние шины: «В Китае климат в большинстве регионов гораздо мягче, чем в России, поэтому шипованные покрышки выпускаются в меньшем количестве. Однако это не проблема, так как отечественные производители предлагают качественные и надежные зимние шины. Смело устанавливайте их на свои автомобили», — делится Подщеколдин. Дополнительные советы по эксплуатации китайского автомобиля зимой Зимой водителям следует быть особенно осторожными Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Стиль вождения Избегайте резких ускорений и торможений — это снизит риск заноса и увеличит безопасность.

Держите безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Будьте внимательны на дороге, особенно при возможном возникновении гололеда. Подготовка к поездке Прогрейте двигатель перед началом движения для обеспечения оптимальной работы систем.

Проверьте работоспособность всех систем: освещения, стеклоочистителей, обогревов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом холодов каждый автовладелец задумывается о подготовке своего транспортного средства к зимнему сезону. Китайские автомобили, завоевавшие признание благодаря доступной цене и современному дизайну, не являются исключением. Но как они ведут себя в условиях низких температур, и на что следует обратить особое внимание перед зимой — подробности в материале URA.RU. В последние годы качество китайских автомобилей значительно выросло, и при правильной эксплуатации они способны без проблем пережить суровые российские зимы. В этой статье приводятся основные аспекты подготовки китайского автомобиля к зиме, а также советы экспертов по эксплуатации в холодное время года. Особенности китайских автомобилей в зимних условиях Многие китайские автомобили изначально разрабатываются для климатических условий, отличных от российских. Автоэксперт Алексей Подщеколдин поделился с URA.RU, что предвзятое отношение к ним — пережиток прошлого. «Поскольку в Китае преимущественно субтропический климат, автомобили производятся с учетом схожих погодных условий. Но также в Китае есть регионы с суровой зимой, например, Маньчжурия. Поэтому современные китайские автомобили хорошо адаптированы и к низким температурам, а производители за последние два-три года сделали качественный скачок — они могут на равных конкурировать с европейскими и японскими компаниями во всех аспектах», — считает собеседник агентства. 1. Аккумулятор: холодные температуры снижают емкость аккумуляторной батареи, что может затруднить запуск двигателя. Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора с помощью тестера или же вовсе задуматься о замене аккумулятора, если ему более трех лет; 2. Система обогрева: хотя автомобили приспособлены к зиме, необходимо проверять качество работы климат-контроля в каждую смену сезонов; 3. Антифриз и систему охлаждения двигателя: антифриз должен быть рассчитан на температуры ниже ожидаемых в вашем регионе. Проверьте плотность антифриза с помощью ареометра, и если он потерял свои свойства или его температура замерзания недостаточно низка, то его необходимо заменить; 4. Тормозная система: изношенные элементы тормозной системы снижают эффективность торможения, поэтому рекомендуется осмотреть состояние колодок и дисков и заменить их при необходимости, а также проверить работу тормозов на предмет посторонних звуков или вибраций. Тормозную жидкость, в свою очередь, нужно менять дважды в год — со временем она впитывает влагу, что снижает ее эффективность. Используйте жидкость с низкой температурой замерзания, соответствующую рекомендациям производителя; 5. Зимние шины: «В Китае климат в большинстве регионов гораздо мягче, чем в России, поэтому шипованные покрышки выпускаются в меньшем количестве. Однако это не проблема, так как отечественные производители предлагают качественные и надежные зимние шины. Смело устанавливайте их на свои автомобили», — делится Подщеколдин. Стиль вождения Подготовка к поездке