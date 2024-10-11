Как подготовить китайский автомобиль к зиме

Китайские автомобили российской зимой: мнение эксперта
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, зима, подснежник, машины в снегу
Китайские автомобили зимой Фото:

С приходом холодов каждый автовладелец задумывается о подготовке своего транспортного средства к зимнему сезону. Китайские автомобили, завоевавшие признание благодаря доступной цене и современному дизайну, не являются исключением. Но как они ведут себя в условиях низких температур, и на что следует обратить особое внимание перед зимой — подробности в материале URA.RU.

В последние годы качество китайских автомобилей значительно выросло, и при правильной эксплуатации они способны без проблем пережить суровые российские зимы. В этой статье приводятся основные аспекты подготовки китайского автомобиля к зиме, а также советы экспертов по эксплуатации в холодное время года.

Особенности китайских автомобилей в зимних условиях

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Многие китайские автомобили изначально разрабатываются для климатических условий, отличных от российских. Автоэксперт Алексей Подщеколдин поделился с URA.RU, что предвзятое отношение к ним — пережиток прошлого. «Поскольку в Китае преимущественно субтропический климат, автомобили производятся с учетом схожих погодных условий. Но также в Китае есть регионы с суровой зимой, например, Маньчжурия. Поэтому современные китайские автомобили хорошо адаптированы и к низким температурам, а производители за последние два-три года сделали качественный скачок — они могут на равных конкурировать с европейскими и японскими компаниями во всех аспектах», — считает собеседник агентства.

Что нужно проверять в китайских автомобилях перед зимой

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Готовить к зиме нужно любой транспорт
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1. Аккумулятор: холодные температуры снижают емкость аккумуляторной батареи, что может затруднить запуск двигателя. Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора с помощью тестера или же вовсе задуматься о замене аккумулятора, если ему более трех лет;

2. Система обогрева: хотя автомобили приспособлены к зиме, необходимо проверять качество работы климат-контроля в каждую смену сезонов;

3. Антифриз и систему охлаждения двигателя: антифриз должен быть рассчитан на температуры ниже ожидаемых в вашем регионе. Проверьте плотность антифриза с помощью ареометра, и если он потерял свои свойства или его температура замерзания недостаточно низка, то его необходимо заменить;

4. Тормозная система: изношенные элементы тормозной системы снижают эффективность торможения, поэтому рекомендуется осмотреть состояние колодок и дисков и заменить их при необходимости, а также проверить работу тормозов на предмет посторонних звуков или вибраций. Тормозную жидкость, в свою очередь, нужно менять дважды в год — со временем она впитывает влагу, что снижает ее эффективность. Используйте жидкость с низкой температурой замерзания, соответствующую рекомендациям производителя;

5. Зимние шины: «В Китае климат в большинстве регионов гораздо мягче, чем в России, поэтому шипованные покрышки выпускаются в меньшем количестве. Однако это не проблема, так как отечественные производители предлагают качественные и надежные зимние шины. Смело устанавливайте их на свои автомобили», — делится Подщеколдин.

Дополнительные советы по эксплуатации китайского автомобиля зимой

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Зимой водителям следует быть особенно осторожными
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Стиль вождения

  • Избегайте резких ускорений и торможений — это снизит риск заноса и увеличит безопасность.
  • Держите безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
  • Будьте внимательны на дороге, особенно при возможном возникновении гололеда.

Подготовка к поездке

  • Прогрейте двигатель перед началом движения для обеспечения оптимальной работы систем.
  • Проверьте работоспособность всех систем: освещения, стеклоочистителей, обогревов.

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С приходом холодов каждый автовладелец задумывается о подготовке своего транспортного средства к зимнему сезону. Китайские автомобили, завоевавшие признание благодаря доступной цене и современному дизайну, не являются исключением. Но как они ведут себя в условиях низких температур, и на что следует обратить особое внимание перед зимой — подробности в материале URA.RU. В последние годы качество китайских автомобилей значительно выросло, и при правильной эксплуатации они способны без проблем пережить суровые российские зимы. В этой статье приводятся основные аспекты подготовки китайского автомобиля к зиме, а также советы экспертов по эксплуатации в холодное время года. Особенности китайских автомобилей в зимних условиях Многие китайские автомобили изначально разрабатываются для климатических условий, отличных от российских. Автоэксперт Алексей Подщеколдин поделился с URA.RU, что предвзятое отношение к ним — пережиток прошлого. «Поскольку в Китае преимущественно субтропический климат, автомобили производятся с учетом схожих погодных условий. Но также в Китае есть регионы с суровой зимой, например, Маньчжурия. Поэтому современные китайские автомобили хорошо адаптированы и к низким температурам, а производители за последние два-три года сделали качественный скачок — они могут на равных конкурировать с европейскими и японскими компаниями во всех аспектах», — считает собеседник агентства. 1. Аккумулятор: холодные температуры снижают емкость аккумуляторной батареи, что может затруднить запуск двигателя. Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора с помощью тестера или же вовсе задуматься о замене аккумулятора, если ему более трех лет; 2. Система обогрева: хотя автомобили приспособлены к зиме, необходимо проверять качество работы климат-контроля в каждую смену сезонов; 3. Антифриз и систему охлаждения двигателя: антифриз должен быть рассчитан на температуры ниже ожидаемых в вашем регионе. Проверьте плотность антифриза с помощью ареометра, и если он потерял свои свойства или его температура замерзания недостаточно низка, то его необходимо заменить; 4. Тормозная система: изношенные элементы тормозной системы снижают эффективность торможения, поэтому рекомендуется осмотреть состояние колодок и дисков и заменить их при необходимости, а также проверить работу тормозов на предмет посторонних звуков или вибраций. Тормозную жидкость, в свою очередь, нужно менять дважды в год — со временем она впитывает влагу, что снижает ее эффективность. Используйте жидкость с низкой температурой замерзания, соответствующую рекомендациям производителя; 5. Зимние шины: «В Китае климат в большинстве регионов гораздо мягче, чем в России, поэтому шипованные покрышки выпускаются в меньшем количестве. Однако это не проблема, так как отечественные производители предлагают качественные и надежные зимние шины. Смело устанавливайте их на свои автомобили», — делится Подщеколдин. Стиль вождения Подготовка к поездке
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