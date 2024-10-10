На Украине связали планы увольнения Буданова* с ударами по РФ

У главы ГУР пытались забрать полномочия наносить удары по РоссииФото: Официальный сайт президента Украины
Причиной сообщений о возможном увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) стал его конфликт с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, который попытался запретить военной разведке наносить удары по РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«ГУР хотели запретить наносить дальнобойные удары по России. Предлагалось, что такие операции смогут выполнять все, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — рассказал один из собеседников «РБК-Украина» из военно-политических кругов.
Таким образом, офис украинского президента попытался снизить влияние ГУР. Издание отмечает, что сейчас «тучи над Будановым рассеялись». Отставку главы ГУР и министра обороны Рустема Умерова отложили до президентских выборов в США. Киевским властям также необхрдимо время, чтобы определиться с кандидатами на замену, пишет телеканал RT.
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Причиной сообщений о возможном увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) стал его конфликт с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, который попытался запретить военной разведке наносить удары по РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина». «ГУР хотели запретить наносить дальнобойные удары по России. Предлагалось, что такие операции смогут выполнять все, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — рассказал один из собеседников «РБК-Украина» из военно-политических кругов. Таким образом, офис украинского президента попытался снизить влияние ГУР. Издание отмечает, что сейчас «тучи над Будановым рассеялись». Отставку главы ГУР и министра обороны Рустема Умерова отложили до президентских выборов в США. Киевским властям также необхрдимо время, чтобы определиться с кандидатами на замену, пишет телеканал RT.