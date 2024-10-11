Набиуллина обеспокоилась экономическим положением стран БРИКС

Набиуллина заявила о непростом положении стран БРИКС

11 октября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Страны БРИКС переживают период экономического снижения, подчеркнула Эльвира Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU В настоящий момент фиксируется экономическое снижение, в том числе и среди стран БРИКС (к БРИКС относят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). С таким тезисом выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отмечая, что глобальная ситуация остается непростой. «Риски замедления роста [экономик стран БРИКС] уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой. Геополитические риски сохраняются и даже в последнее время растут, включая риски глобальной финансовой фрагментации», — сказала Набиуллина в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что Банк России делает все для того, чтобы способствовать процветанию всех членов объединения стран. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Европа и США также теряют влияние в мировой экономике. При этом он отмечал соответствующий рост странами БРИКС. Российский лидер также говорил, что совместно с российскими партнерами создается независимая платежная система, которая будет способствовать стратегии отказа от доллара. Набиуллина также говорила о необходимости развивать альтернативные каналы для проведения транзакций, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент фиксируется экономическое снижение, в том числе и среди стран БРИКС (к БРИКС относят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). С таким тезисом выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отмечая, что глобальная ситуация остается непростой. «Риски замедления роста [экономик стран БРИКС] уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой. Геополитические риски сохраняются и даже в последнее время растут, включая риски глобальной финансовой фрагментации», — сказала Набиуллина в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что Банк России делает все для того, чтобы способствовать процветанию всех членов объединения стран. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Европа и США также теряют влияние в мировой экономике. При этом он отмечал соответствующий рост странами БРИКС. Российский лидер также говорил, что совместно с российскими партнерами создается независимая платежная система, которая будет способствовать стратегии отказа от доллара. Набиуллина также говорила о необходимости развивать альтернативные каналы для проведения транзакций, сообщает RT.