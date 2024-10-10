10 октября 2024

В Крыму произошел выброс горючих материалов на горящей нефтебазе. Видео

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
Произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов Фото:

На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов в результате пожара. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

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«В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал Аксенов.

Глава республики уточнил, что зона эвакуации не увеличивается, и для устранения последствий пожара предпринимаются все необходимые действия. Он также призвал жителей верить только проверенной информации от официальных источников.

На нефтебазе в Крыму произошел пожар, который начался в ночь на 7 октября после того, как в небе над полуостровом были сбиты 12 беспилотников. В течение дня площадь пожара на нефтебазе возросла до 1 тысячи квадратных метров, что привело к введению режима техногенной чрезвычайной ситуации в Феодосии. К 9 октября из опасной зоны было эвакуировано более тысячи жителей, а также организованы пункты временного размещения для пострадавших.

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На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов в результате пожара. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал Аксенов. Глава республики уточнил, что зона эвакуации не увеличивается, и для устранения последствий пожара предпринимаются все необходимые действия. Он также призвал жителей верить только проверенной информации от официальных источников. На нефтебазе в Крыму произошел пожар, который начался в ночь на 7 октября после того, как в небе над полуостровом были сбиты 12 беспилотников. В течение дня площадь пожара на нефтебазе возросла до 1 тысячи квадратных метров, что привело к введению режима техногенной чрезвычайной ситуации в Феодосии. К 9 октября из опасной зоны было эвакуировано более тысячи жителей, а также организованы пункты временного размещения для пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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