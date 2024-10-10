В Крыму произошел выброс горючих материалов на горящей нефтебазе. Видео

11 октября 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов Фото: Илья Московец © URA.RU На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов в результате пожара. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Новость по теме Как выглядит нефтебаза в Феодосии, полыхающая после ударов беспилотников. Фоторепортаж «В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал Аксенов. Глава республики уточнил, что зона эвакуации не увеличивается, и для устранения последствий пожара предпринимаются все необходимые действия. Он также призвал жителей верить только проверенной информации от официальных источников. На нефтебазе в Крыму произошел пожар, который начался в ночь на 7 октября после того, как в небе над полуостровом были сбиты 12 беспилотников. В течение дня площадь пожара на нефтебазе возросла до 1 тысячи квадратных метров, что привело к введению режима техногенной чрезвычайной ситуации в Феодосии. К 9 октября из опасной зоны было эвакуировано более тысячи жителей, а также организованы пункты временного размещения для пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов в результате пожара. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал Аксенов. Глава республики уточнил, что зона эвакуации не увеличивается, и для устранения последствий пожара предпринимаются все необходимые действия. Он также призвал жителей верить только проверенной информации от официальных источников. На нефтебазе в Крыму произошел пожар, который начался в ночь на 7 октября после того, как в небе над полуостровом были сбиты 12 беспилотников. В течение дня площадь пожара на нефтебазе возросла до 1 тысячи квадратных метров, что привело к введению режима техногенной чрезвычайной ситуации в Феодосии. К 9 октября из опасной зоны было эвакуировано более тысячи жителей, а также организованы пункты временного размещения для пострадавших.