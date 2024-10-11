РПЦ бьет тревогу из-за массового распространения бесплодия в России

Кипшидзе: на невозможность иметь детей влияют аборты

11 октября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Аборты являются причиной женского бесплодия, считает Вахтанг Кипшидзе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женское бесплодие в стране приобретает массовый характер. На это повлияли три основных фактора: раннее начало половой жизни, аборты и прием оральных контрацептивов. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Массовое бесплодие, в первую очередь, вызвано ранним началом сексуальной жизни, процедурами абортов и долгим приемом оральных контрацептивов. Женское бесплодие в стране приобретает массовый характер. Да, одна из мер — это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), но пока все перечисленные факторы не будут устранены, ЭКО останется лишь паллиативной мерой», — пояснил Вахтанг Кипшидзе. Женское бесплодие в стране приобретает массовый характер по вине абортов, считает Вахтанг Кипшидзе Фото: Илья Московец © URA.RU При этом представитель РПЦ считает ЭКО небезупречным методом с точки зрения нравственности. Ведь зачастую процедура подразумевает подсадку нескольких живых эмбрионов. Если прижились больше одного, то других из чрева матери, по желанию женщины или по показаниям врача, — уничтожают. Для православных верующих — это приравнивает к аборту или убийству малолетнего ребенка. О демографическом кризисе в стране высказался и кандидат медицинских наук, психолог и политический консультант Алексей Аксютенко. По его мнению, в России не хватает института раннего просвещения и финансовой помощи. А людей, которые откладывают рождение детей на более поздний, срок становится все больше. «Проблема в том, что пар, которые хотят завести детей, но по каким-то причинам не могут, сейчас недостаточно, чтобы исправить демографическую ситуацию. К тому же, первая процедура ЭКО является малоэффективной (всего 35% успеха). Надеяться, что ЭКО спасет демографию в России, сильно оптимистично. В стране есть более глобальные и явные проблемы с гинекологическим сопровождением, ранним выявлением проблем, связанных с бесплодием. К тому же молодые девушки детородного возраста не задумываются о создании семьи. Здесь существует серьезная проблема с точки зрения государственного поощрения, раннего деторождения и просвещения», — поделился с нашим изданием Алексей Аксютенко. Со слов психолога, пары в нынешней обстановке боятся пополнения семьи. Они сталкиваются с финансовыми трудностями и пребывают в атмосфере тревоги и неуверенности. Высокие цены на жилье, вероятность второй волны мобилизации, неопределенность — главные их сопровождающие. Государству стоит задуматься о поддержке родителей. Например, снизить налоги для людей с детьми. Эта мера может стать эффективной мотивацией к рождению детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женское бесплодие в стране приобретает массовый характер. На это повлияли три основных фактора: раннее начало половой жизни, аборты и прием оральных контрацептивов. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Массовое бесплодие, в первую очередь, вызвано ранним началом сексуальной жизни, процедурами абортов и долгим приемом оральных контрацептивов. Женское бесплодие в стране приобретает массовый характер. Да, одна из мер — это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), но пока все перечисленные факторы не будут устранены, ЭКО останется лишь паллиативной мерой», — пояснил Вахтанг Кипшидзе. При этом представитель РПЦ считает ЭКО небезупречным методом с точки зрения нравственности. Ведь зачастую процедура подразумевает подсадку нескольких живых эмбрионов. Если прижились больше одного, то других из чрева матери, по желанию женщины или по показаниям врача, — уничтожают. Для православных верующих — это приравнивает к аборту или убийству малолетнего ребенка. О демографическом кризисе в стране высказался и кандидат медицинских наук, психолог и политический консультант Алексей Аксютенко. По его мнению, в России не хватает института раннего просвещения и финансовой помощи. А людей, которые откладывают рождение детей на более поздний, срок становится все больше. «Проблема в том, что пар, которые хотят завести детей, но по каким-то причинам не могут, сейчас недостаточно, чтобы исправить демографическую ситуацию. К тому же, первая процедура ЭКО является малоэффективной (всего 35% успеха). Надеяться, что ЭКО спасет демографию в России, сильно оптимистично. В стране есть более глобальные и явные проблемы с гинекологическим сопровождением, ранним выявлением проблем, связанных с бесплодием. К тому же молодые девушки детородного возраста не задумываются о создании семьи. Здесь существует серьезная проблема с точки зрения государственного поощрения, раннего деторождения и просвещения», — поделился с нашим изданием Алексей Аксютенко. Со слов психолога, пары в нынешней обстановке боятся пополнения семьи. Они сталкиваются с финансовыми трудностями и пребывают в атмосфере тревоги и неуверенности. Высокие цены на жилье, вероятность второй волны мобилизации, неопределенность — главные их сопровождающие. Государству стоит задуматься о поддержке родителей. Например, снизить налоги для людей с детьми. Эта мера может стать эффективной мотивацией к рождению детей.