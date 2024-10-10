В Госдуме хотят ужесточить наказание иноагентам

11 октября 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Сейчас лишь 13,1% иноагентов в России должным образом маркируют свои материалы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуме предлагают ужесточить меры ответственности для лиц со статусом иностранных агентов, которые не соблюдают требования законодательства о маркировке своих материалов. Об этом заявил депутат Антон Немкин. «Большинство иноагентов игнорируют требования законодательства о маркировке материалов, хотя этот процесс занимает буквально пару минут. Конечно, им не хочется, чтобы граждане сразу видели, с кем имеют дело. Ведь далеко не все следят за обновлением реестра Минюста, а потому могут и не знать о том, что тот или иной блогер, например, получил такой статус», — передает слова Немкина газета «Известия». Также он отметил проблему «устной маркировки» в средствах массовой информации, включая радио. Он предложил дальнейшую проработку вопроса на законодательном уровне. Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, подчеркнул, что технически возможно обеспечить наличие информации о статусе иноагента в любом доступе к контенту данного лица. Согласно Роскомнадзору, на данный момент лишь 13,1% иноагентов в России должным образом маркируют свои материалы, в то время как 31,6% публикуют их без указания статуса. Существующие штрафы за отсутствие маркировки варьируются от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Ужесточение наказаний может стать дополнительным стимулом для соблюдения законодательства. Так, ранее Тимирязевский суд Москвы оштрафовал российского актера Семена Трескунова (признан Минюстом иноагентом) на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Трескунов был внесен в список иностранных агентов 15 марта после того, как Минюст указал на его выступления против спецоперации на Украине, распространение недостоверной информации о действиях российских властей и негативные высказывания в адрес граждан РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предлагают ужесточить меры ответственности для лиц со статусом иностранных агентов, которые не соблюдают требования законодательства о маркировке своих материалов. Об этом заявил депутат Антон Немкин. «Большинство иноагентов игнорируют требования законодательства о маркировке материалов, хотя этот процесс занимает буквально пару минут. Конечно, им не хочется, чтобы граждане сразу видели, с кем имеют дело. Ведь далеко не все следят за обновлением реестра Минюста, а потому могут и не знать о том, что тот или иной блогер, например, получил такой статус», — передает слова Немкина газета «Известия». Также он отметил проблему «устной маркировки» в средствах массовой информации, включая радио. Он предложил дальнейшую проработку вопроса на законодательном уровне. Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, подчеркнул, что технически возможно обеспечить наличие информации о статусе иноагента в любом доступе к контенту данного лица. Согласно Роскомнадзору, на данный момент лишь 13,1% иноагентов в России должным образом маркируют свои материалы, в то время как 31,6% публикуют их без указания статуса. Существующие штрафы за отсутствие маркировки варьируются от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Ужесточение наказаний может стать дополнительным стимулом для соблюдения законодательства. Так, ранее Тимирязевский суд Москвы оштрафовал российского актера Семена Трескунова (признан Минюстом иноагентом) на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Трескунов был внесен в список иностранных агентов 15 марта после того, как Минюст указал на его выступления против спецоперации на Украине, распространение недостоверной информации о действиях российских властей и негативные высказывания в адрес граждан РФ.