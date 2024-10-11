Зачем губернатор Забайкалья вытер козюлю о свою подчиненную: что известно об инциденте. Видео

Глава Забайкалья: не всегда получается одновременно тушить пожары и чесать нос

11 октября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Накануне в интернете появилось видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время доклада начальницы лесничества региона Елены Шаляпиной использовал ее куртку в качестве салфетки для вытирания козявки. В СМИ уточнили, что инцидент произошел еще в середине июля. Зачем Осипов вытер козюлю о свою подчиненную и как на это отреагировали в Госдуме — в материале URA.RU. Реакция депутата Госдумы Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, прокомментировал инцидент, связанный с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, который был замечен на видео, вытирающим свой палец о куртку чиновницы. Милонов охарактеризовал действия губернатора как отвратительные. Депутат выразил свое недоумение и возмущение по поводу увиденного, отметив, что не может представить, как подобное поведение может быть приемлемым. Он также предположил, что человек на видео мог находиться в состоянии стресса или испытывать недостаток кислорода из-за пожаров в регионе. Милонов выразил надежду на то, что видео было искусственно сгенерировано с помощью нейросети и подчеркнул, что подобные действия не соответствуют нормам поведения. Конец репутации Осипова Политологи высказали мнение, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов может столкнуться с негативными последствиями для своей репутации после этого инцидента. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, в беседе с URA.RU выразил мнение, что инцидент нанес ущерб репутации Осипова, однако предположил, что последствия будут временными и ограниченными как в административном аспекте, так и в контексте его общественного имиджа. Орлов также не ожидает серьезных санкций со стороны федеральных властей. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, выразил свое мнение в telegram-канале, где он сравнил прошлые достижения Осипова с текущим инцидентом и заметил, что отсутствие сменяемости власти ведет к отсутствию ответственности. С другой стороны, политолог Евгений Минченко защитил губернатора, заявив в беседе с агентством, что физическое прикосновение Осипова к другому человеку в процессе общения не стоит того внимания, которое получила эта история. Объяснения самого губернатора Забайкалья Заместитель председателя правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков объяснил, что губернатор на самом деле просто почесал нос и не предпринимал никаких других действий. Он упомянул сложные условия работы из-за пожаров и насекомых, с которыми приходилось сталкиваться Осипову во время инцидента. «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — привел Кулаков слова Осипова. Сама начальница лесничества региона Елена Шаляпина избегает общения с прессой и просит через коллег оставить ее в покое после инцидента. Губернатор Осипов также не выражает желания обсуждать произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Накануне в интернете появилось видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время доклада начальницы лесничества региона Елены Шаляпиной использовал ее куртку в качестве салфетки для вытирания козявки. В СМИ уточнили, что инцидент произошел еще в середине июля. Зачем Осипов вытер козюлю о свою подчиненную и как на это отреагировали в Госдуме — в материале URA.RU. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, прокомментировал инцидент, связанный с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, который был замечен на видео, вытирающим свой палец о куртку чиновницы. Милонов охарактеризовал действия губернатора как отвратительные. Депутат выразил свое недоумение и возмущение по поводу увиденного, отметив, что не может представить, как подобное поведение может быть приемлемым. Он также предположил, что человек на видео мог находиться в состоянии стресса или испытывать недостаток кислорода из-за пожаров в регионе. Милонов выразил надежду на то, что видео было искусственно сгенерировано с помощью нейросети и подчеркнул, что подобные действия не соответствуют нормам поведения. Политологи высказали мнение, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов может столкнуться с негативными последствиями для своей репутации после этого инцидента. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, в беседе с URA.RU выразил мнение, что инцидент нанес ущерб репутации Осипова, однако предположил, что последствия будут временными и ограниченными как в административном аспекте, так и в контексте его общественного имиджа. Орлов также не ожидает серьезных санкций со стороны федеральных властей. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, выразил свое мнение в telegram-канале, где он сравнил прошлые достижения Осипова с текущим инцидентом и заметил, что отсутствие сменяемости власти ведет к отсутствию ответственности. С другой стороны, политолог Евгений Минченко защитил губернатора, заявив в беседе с агентством, что физическое прикосновение Осипова к другому человеку в процессе общения не стоит того внимания, которое получила эта история. Заместитель председателя правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков объяснил, что губернатор на самом деле просто почесал нос и не предпринимал никаких других действий. Он упомянул сложные условия работы из-за пожаров и насекомых, с которыми приходилось сталкиваться Осипову во время инцидента. Сама начальница лесничества региона Елена Шаляпина избегает общения с прессой и просит через коллег оставить ее в покое после инцидента. Губернатор Осипов также не выражает желания обсуждать произошедшее.