Защитник ХК «Трактор» показал самый сильный бросок в КХЛ

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Хоккей Трактор СКА Челябинск, болельщик трактора
Игроки «Трактора» показывают скоростной и силовой хоккей Фото:

Защитник челябинского ХК «Трактор» Григорий Дронов показал самый сильный бросок в КХЛ по ходу текущего сезона. Как сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на сервис «умных шайб», скорость броска игрока превысила 168 км/час.

«Автор самого сильного броска — защитник „Трактора“ Григорий Дронов, выстреливший на 21-й секунде выездного матча против СКА. Скорость броска составила 168,1 км/час», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

На втором месте со скоростью броска 166,9 км/час расположился защитник «Динамо Минск» Брейди Лайл. На третьем — нападающий «Спартака» Адам Ружичка (166,8 км/час).

В текущем сезоне «Трактор» показывает скоростной хоккей, со множеством бросков. Автор самого сильного из них (Дронов) в интервью «РБ Спорт» согласился, что команде привили североамериканскую манеру игры. При этом защитник отметил, что у игроков имеется пространство для творчества.

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Защитник челябинского ХК «Трактор» Григорий Дронов показал самый сильный бросок в КХЛ по ходу текущего сезона. Как сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на сервис «умных шайб», скорость броска игрока превысила 168 км/час. «Автор самого сильного броска — защитник „Трактора“ Григорий Дронов, выстреливший на 21-й секунде выездного матча против СКА. Скорость броска составила 168,1 км/час», — сообщили в пресс-службе КХЛ. На втором месте со скоростью броска 166,9 км/час расположился защитник «Динамо Минск» Брейди Лайл. На третьем — нападающий «Спартака» Адам Ружичка (166,8 км/час). В текущем сезоне «Трактор» показывает скоростной хоккей, со множеством бросков. Автор самого сильного из них (Дронов) в интервью «РБ Спорт» согласился, что команде привили североамериканскую манеру игры. При этом защитник отметил, что у игроков имеется пространство для творчества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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