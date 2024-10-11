Защитник ХК «Трактор» показал самый сильный бросок в КХЛ

Защитник челябинского ХК «Трактор» Григорий Дронов показал самый сильный бросок в КХЛ по ходу текущего сезона. Как сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на сервис «умных шайб», скорость броска игрока превысила 168 км/час.
«Автор самого сильного броска — защитник „Трактора“ Григорий Дронов, выстреливший на 21-й секунде выездного матча против СКА. Скорость броска составила 168,1 км/час», — сообщили в пресс-службе КХЛ.
На втором месте со скоростью броска 166,9 км/час расположился защитник «Динамо Минск» Брейди Лайл. На третьем — нападающий «Спартака» Адам Ружичка (166,8 км/час).
В текущем сезоне «Трактор» показывает скоростной хоккей, со множеством бросков. Автор самого сильного из них (Дронов) в интервью «РБ Спорт» согласился, что команде привили североамериканскую манеру игры. При этом защитник отметил, что у игроков имеется пространство для творчества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!