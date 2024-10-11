Общество Скончался построивший храм и мечеть экс-глава района Челябинской области Скончался экс-глава одного из районов Челябинской области 12 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Коллеги бывшего главы Агаповского района Челябинской области приносят соболезнования родным в связи с его смертью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ушел из жизни бывший глава Агаповского района Челябинской области Александр Давлетбаев. Под его руководством были построены храм и мечеть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий мэр Артем Яхимович. «На 82 году жизни скончался Александр Мирхатимович Давлетбаев, заслуженный общественный и партийный деятель, депутат и первый секретарь ВЛКСМ Агаповского района. Он оставил яркий след в истории территории», — написал Артем Яхимович. Александр Давлетбаев дважды занимал пост главы Агаповского района: был избран в 1996 и 2000 годах. Коллеги отмечают, что он инициировал многие значимые проекты и строительство культурных объектов. Под его кураторством, например, восстановили оздоровительный лагерь «Березки», построили храм Владимирской иконы Божией Матери и мечеть. Был удостоен высоких государственных наград и почетных званий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ушел из жизни бывший глава Агаповского района Челябинской области Александр Давлетбаев. Под его руководством были построены храм и мечеть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий мэр Артем Яхимович. «На 82 году жизни скончался Александр Мирхатимович Давлетбаев, заслуженный общественный и партийный деятель, депутат и первый секретарь ВЛКСМ Агаповского района. Он оставил яркий след в истории территории», — написал Артем Яхимович. Александр Давлетбаев дважды занимал пост главы Агаповского района: был избран в 1996 и 2000 годах. Коллеги отмечают, что он инициировал многие значимые проекты и строительство культурных объектов. Под его кураторством, например, восстановили оздоровительный лагерь «Березки», построили храм Владимирской иконы Божией Матери и мечеть. Был удостоен высоких государственных наград и почетных званий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям