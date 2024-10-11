11 октября 2024

Скончался построивший храм и мечеть экс-глава района Челябинской области

Скончался экс-глава одного из районов Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Агаповку. Челябинская область, администрация агаповского района
Коллеги бывшего главы Агаповского района Челябинской области приносят соболезнования родным в связи с его смертью Фото:

Ушел из жизни бывший глава Агаповского района Челябинской области Александр Давлетбаев. Под его руководством были построены храм и мечеть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий мэр Артем Яхимович.

«На 82 году жизни скончался Александр Мирхатимович Давлетбаев, заслуженный общественный и партийный деятель, депутат и первый секретарь ВЛКСМ Агаповского района. Он оставил яркий след в истории территории», — написал Артем Яхимович.

Александр Давлетбаев дважды занимал пост главы Агаповского района: был избран в 1996 и 2000 годах. Коллеги отмечают, что он инициировал многие значимые проекты и строительство культурных объектов. Под его кураторством, например, восстановили оздоровительный лагерь «Березки», построили храм Владимирской иконы Божией Матери и мечеть. Был удостоен высоких государственных наград и почетных званий.

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Ушел из жизни бывший глава Агаповского района Челябинской области Александр Давлетбаев. Под его руководством были построены храм и мечеть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий мэр Артем Яхимович. «На 82 году жизни скончался Александр Мирхатимович Давлетбаев, заслуженный общественный и партийный деятель, депутат и первый секретарь ВЛКСМ Агаповского района. Он оставил яркий след в истории территории», — написал Артем Яхимович. Александр Давлетбаев дважды занимал пост главы Агаповского района: был избран в 1996 и 2000 годах. Коллеги отмечают, что он инициировал многие значимые проекты и строительство культурных объектов. Под его кураторством, например, восстановили оздоровительный лагерь «Березки», построили храм Владимирской иконы Божией Матери и мечеть. Был удостоен высоких государственных наград и почетных званий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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