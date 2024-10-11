Скончался построивший храм и мечеть экс-глава района Челябинской области

Ушел из жизни бывший глава Агаповского района Челябинской области Александр Давлетбаев. Под его руководством были построены храм и мечеть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий мэр Артем Яхимович.
«На 82 году жизни скончался Александр Мирхатимович Давлетбаев, заслуженный общественный и партийный деятель, депутат и первый секретарь ВЛКСМ Агаповского района. Он оставил яркий след в истории территории», — написал Артем Яхимович.
Александр Давлетбаев дважды занимал пост главы Агаповского района: был избран в 1996 и 2000 годах. Коллеги отмечают, что он инициировал многие значимые проекты и строительство культурных объектов. Под его кураторством, например, восстановили оздоровительный лагерь «Березки», построили храм Владимирской иконы Божией Матери и мечеть. Был удостоен высоких государственных наград и почетных званий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!