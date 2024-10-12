В Туле пожар на предприятии, на месте работают спецслужбы
В Туле на улице Скуратовская вспыхнул пожар на производственном предприятии, который охватил 800 квадратных метров. На месте работают 30 пожарных расчетов и 8 единиц техники, сообщили в МЧС России.
«В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также сказано, что дополнительная информация о последствиях и пострадавших, будет позже.
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