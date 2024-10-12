В Туле полыхает производственное предприятие. Видео

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В Туле пожар на предприятии, на месте работают спецслужбы
В Туле пожар на предприятии, на месте работают спецслужбы Фото:

В Туле на улице Скуратовская вспыхнул пожар на производственном предприятии, который охватил 800 квадратных метров. На месте работают 30 пожарных расчетов и 8 единиц техники, сообщили в МЧС России.

«В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также сказано, что дополнительная информация о последствиях и пострадавших, будет позже. 

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В Туле на улице Скуратовская вспыхнул пожар на производственном предприятии, который охватил 800 квадратных метров. На месте работают 30 пожарных расчетов и 8 единиц техники, сообщили в МЧС России. «В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также сказано, что дополнительная информация о последствиях и пострадавших, будет позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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