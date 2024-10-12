Белоусов проверил готовность атомного флота России. Видео

12 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов в Мурманской области в рамках рабочей поездки осмотрел атомный крейсер «Князь Владимир» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Мурманской области министр обороны РФ Андрей Белоусов провел проверку объектов военной и социальной инфраструктур Северного флота. Он посетил атомный подводный крейсер «Князь Владимир», заслушал доклады об инфраструктуре 61-й отдельной гвардейской бригады пехотинцев и возложил цветы к памятнику погибших бойцов мосркой2 пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что министр посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей» и «Борей-А», где командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил ему о завершении масштабной реконструкции причального фронта. Так, обновленная инфраструктура теперь способна обеспечить атомные подводные лодки всеми необходимыми ресурсами, что позволит уменьшить износ механизмов и систем кораблей. Также ведется плановая замена кораблей 3-го поколения на современные подлодки 4-го поколения. Кроме того, Андрей Белоусов осмотрел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», включая отсек радиоэлектронного вооружения и ракетные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. Командир лодки доложил министру о готовности экипажа к выполнению задач. Помимо прочего, Белоусов провел инспекцию объектов 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также заслушал доклады о состоянии инфраструктуры гарнизона и дал поручения по подготовке комплексного плана его благоустройства. По итогам рабочей поездки министра в Мурманскую область в рамках программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство новых хранилищ, складов, жилых домов и казарм. В регионе Андрей Белоусов также почтил память погибших морских пехотинцев, возложив цветы к мемориалу. Ранее министр обороны РФ провел инспекцию в расположении группировки войск «Центр». В ходе визита он провел встречу с командующим группировкой генерал-полковником Андрей Мордвичевым, который доложил о текущем положении боевых действий. Белоусов дал высокую оценку действиям и боевой работе группировки «Центр». В рамках визита он также вручил государственные награды выдающимся офицерам и солдатам за их службу, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мурманской области министр обороны РФ Андрей Белоусов провел проверку объектов военной и социальной инфраструктур Северного флота. Он посетил атомный подводный крейсер «Князь Владимир», заслушал доклады об инфраструктуре 61-й отдельной гвардейской бригады пехотинцев и возложил цветы к памятнику погибших бойцов мосркой2 пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что министр посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей» и «Борей-А», где командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил ему о завершении масштабной реконструкции причального фронта. Так, обновленная инфраструктура теперь способна обеспечить атомные подводные лодки всеми необходимыми ресурсами, что позволит уменьшить износ механизмов и систем кораблей. Также ведется плановая замена кораблей 3-го поколения на современные подлодки 4-го поколения. Кроме того, Андрей Белоусов осмотрел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», включая отсек радиоэлектронного вооружения и ракетные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. Командир лодки доложил министру о готовности экипажа к выполнению задач. Помимо прочего, Белоусов провел инспекцию объектов 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также заслушал доклады о состоянии инфраструктуры гарнизона и дал поручения по подготовке комплексного плана его благоустройства. По итогам рабочей поездки министра в Мурманскую область в рамках программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство новых хранилищ, складов, жилых домов и казарм. В регионе Андрей Белоусов также почтил память погибших морских пехотинцев, возложив цветы к мемориалу. Ранее министр обороны РФ провел инспекцию в расположении группировки войск «Центр». В ходе визита он провел встречу с командующим группировкой генерал-полковником Андрей Мордвичевым, который доложил о текущем положении боевых действий. Белоусов дал высокую оценку действиям и боевой работе группировки «Центр». В рамках визита он также вручил государственные награды выдающимся офицерам и солдатам за их службу, передает «Национальная служба новостей».