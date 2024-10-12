Телеведущая Лазарева* не считает себя виноватой

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), в отношении которой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, не считает себя виновной. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.
«Нет, вину не признаёт», — заявил Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. Согласно материалам дела, телеведущей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Ей может грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России.
*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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