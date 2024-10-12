Телеведущая Лазарева* не считает себя виноватой

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Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск
Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск Фото:

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), в отношении которой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, не считает себя виновной. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.

«Нет, вину не признаёт», — заявил Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. Согласно материалам дела, телеведущей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Ей может грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России.

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов), в отношении которой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, не считает себя виновной. Об этом сообщил ее адвокат  Леонид Соловьев. «Нет, вину не признаёт», — заявил Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. Согласно материалам дела, телеведущей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Ей может грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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