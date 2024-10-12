12 октября 2024

Свердловчанин погиб при взрыве в Грозном. Фото

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, спецоперация, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, взрыв
Взрыв случился во время перекачки газа из КамАЗа в цистерны АЗС (фото из архива) Фото:

Трагедия на АЗС «Лидер» в Грозном (Чечня) привела к гибели четырех человек, среди которых оказался и уроженец Свердловской области Илья Брюхачев — водитель КамАЗа. Его фамилия оказалась в списках, опубликованных telegram-каналом Baza.

«Брюхачев Илья, 1989 года рождения», — сообщил медиапроект. ЧП произошло накануне — при перекачке газа из КамАЗа в цистерны на заправке. Согласно основной версии, причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности.

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Трагедия на АЗС «Лидер» в Грозном (Чечня) привела к гибели четырех человек, среди которых оказался и уроженец Свердловской области Илья Брюхачев — водитель КамАЗа. Его фамилия оказалась в списках, опубликованных telegram-каналом Baza. «Брюхачев Илья, 1989 года рождения», — сообщил медиапроект. ЧП произошло накануне — при перекачке газа из КамАЗа в цистерны на заправке. Согласно основной версии, причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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