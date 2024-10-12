Взрыв случился во время перекачки газа из КамАЗа в цистерны АЗС (фото из архива)
Трагедия на АЗС «Лидер» в Грозном (Чечня) привела к гибели четырех человек, среди которых оказался и уроженец Свердловской области Илья Брюхачев — водитель КамАЗа. Его фамилия оказалась в списках, опубликованных telegram-каналом Baza.
«Брюхачев Илья, 1989 года рождения», — сообщил медиапроект. ЧП произошло накануне — при перекачке газа из КамАЗа в цистерны на заправке. Согласно основной версии, причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности.
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