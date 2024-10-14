Общество Транспорт Ремонт парализовал движение на Челябинском тракте. Карта 14 октября 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Движение на участке организовано по одной полосе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинском тракте возле Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вечером 14 октября выстроилась гигантская пробка из-за дорожного ремонта. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Челябинский тракт стоит, просто ужасно. Двигается еле-еле», — сказал собеседник. Судя по карте, затор начинает скапливаться сразу после пересечения ЕКАДа. О проведении ремонта на участке еще утром сообщали в ФКУ «Уралуправтодор». Там пояснили, что движение в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе из-за ремонта на участке со 190 по 191 километр. Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Челябинском тракте возле Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вечером 14 октября выстроилась гигантская пробка из-за дорожного ремонта. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Челябинский тракт стоит, просто ужасно. Двигается еле-еле», — сказал собеседник. Судя по карте, затор начинает скапливаться сразу после пересечения ЕКАДа. О проведении ремонта на участке еще утром сообщали в ФКУ «Уралуправтодор». Там пояснили, что движение в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе из-за ремонта на участке со 190 по 191 километр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям