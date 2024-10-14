Движение на участке организовано по одной полосе
На Челябинском тракте возле Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вечером 14 октября выстроилась гигантская пробка из-за дорожного ремонта. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Челябинский тракт стоит, просто ужасно. Двигается еле-еле», — сказал собеседник. Судя по карте, затор начинает скапливаться сразу после пересечения ЕКАДа.
О проведении ремонта на участке еще утром сообщали в ФКУ «Уралуправтодор». Там пояснили, что движение в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе из-за ремонта на участке со 190 по 191 километр.
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