Ремонт парализовал движение на Челябинском тракте. Карта

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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
Движение на участке организовано по одной полосе Фото:

На Челябинском тракте возле Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вечером 14 октября выстроилась гигантская пробка из-за дорожного ремонта. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Челябинский тракт стоит, просто ужасно. Двигается еле-еле», — сказал собеседник. Судя по карте, затор начинает скапливаться сразу после пересечения ЕКАДа.

О проведении ремонта на участке еще утром сообщали в ФКУ «Уралуправтодор». Там пояснили, что движение в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе из-за ремонта на участке со 190 по 191 километр.

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На Челябинском тракте возле Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вечером 14 октября выстроилась гигантская пробка из-за дорожного ремонта. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Челябинский тракт стоит, просто ужасно. Двигается еле-еле», — сказал собеседник. Судя по карте, затор начинает скапливаться сразу после пересечения ЕКАДа. О проведении ремонта на участке еще утром сообщали в ФКУ «Уралуправтодор». Там пояснили, что движение в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе из-за ремонта на участке со 190 по 191 километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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