Членов ОПГ, которая проводила азартные игры в Тюмени и Екатеринбурге, передали суду

В Тюмени будут судить организаторов нелегальных игр в покер

15 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Организаторы ОПГ проводили нелегальные игры в покер в Тюмени и Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суд передано дело преступной группировки, которая занималась организацией игр в покер на территории Тюменской и Свердловской областей. ОПГ смогла получить доход свыше 27 млн рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По версии следствия, один из обвиняемых в 2021 году создал и возглавил преступное сообщество в целях организации и проведения азартной игры в покер на территории Тюменской и Свердловской областей. К участию в противоправных действиях он привлек шесть человек, каждый из которых выполнял строго отведенную роль — организатор, руководитель, администратор, дилер», — говорится в сообщении. Поясняется, что игры под видом «школы покера» проводились в трех арендуемых помещениях в Тюмени и Екатеринбурге. Помещения были оборудованы необходимым инвентарем. Сообщается также, что один из участников ОПГ скрылся от следствия, в настоящий момент он находится в розыске. Ранее URA.RU рассказало о задержании организаторов подпольных игр. Уголовное дело заведено по статьям «Организация преступного сообщества» и «незаконные организация и проведение азартных игр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суд передано дело преступной группировки, которая занималась организацией игр в покер на территории Тюменской и Свердловской областей. ОПГ смогла получить доход свыше 27 млн рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По версии следствия, один из обвиняемых в 2021 году создал и возглавил преступное сообщество в целях организации и проведения азартной игры в покер на территории Тюменской и Свердловской областей. К участию в противоправных действиях он привлек шесть человек, каждый из которых выполнял строго отведенную роль — организатор, руководитель, администратор, дилер», — говорится в сообщении. Поясняется, что игры под видом «школы покера» проводились в трех арендуемых помещениях в Тюмени и Екатеринбурге. Помещения были оборудованы необходимым инвентарем. Сообщается также, что один из участников ОПГ скрылся от следствия, в настоящий момент он находится в розыске. Ранее URA.RU рассказало о задержании организаторов подпольных игр. Уголовное дело заведено по статьям «Организация преступного сообщества» и «незаконные организация и проведение азартных игр».