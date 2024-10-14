Челябинцы стали больше есть, пить и курить

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше есть, пить и курить. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом.
«Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь—август 2024 года составил 311 миллиардов 619,3 миллиона рублей. В сопоставимых ценах за январь—август относительно того же периода прошлого года он составил 109,1%», — говорится в документе.
Вырос и объем торговли непродовольственными товарами. За январь—август в сопоставимых ценах он составил 113,7% относительно того же периода прошлого года.
Объем платных услуг вырос не так значительно. За восемь месяцев года относительно января-августа прошлого года в сопоставимых ценах он увеличился на 1%. Что касается уровня цен, то в августе этого года относительно августа прошлого года их уровень составил 107,5%.
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