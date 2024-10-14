14 октября 2024

Челябинцы стали больше есть, пить и курить

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборот продуктовой торговли вырос почти на 10% Фото:

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше есть, пить и курить. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом.

«Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь—август 2024 года составил 311 миллиардов 619,3 миллиона рублей. В сопоставимых ценах за январь—август относительно того же периода прошлого года он составил 109,1%», — говорится в документе.

Вырос и объем торговли непродовольственными товарами. За январь—август в сопоставимых ценах он составил 113,7% относительно того же периода прошлого года.

Объем платных услуг вырос не так значительно. За восемь месяцев года относительно января-августа прошлого года в сопоставимых ценах он увеличился на 1%. Что касается уровня цен, то в августе этого года относительно августа прошлого года их уровень составил 107,5%.

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Жители Челябинской области в 2024 году стали больше есть, пить и курить. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом. «Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь—август 2024 года составил 311 миллиардов 619,3 миллиона рублей. В сопоставимых ценах за январь—август относительно того же периода прошлого года он составил 109,1%», — говорится в документе. Вырос и объем торговли непродовольственными товарами. За январь—август в сопоставимых ценах он составил 113,7% относительно того же периода прошлого года. Объем платных услуг вырос не так значительно. За восемь месяцев года относительно января-августа прошлого года в сопоставимых ценах он увеличился на 1%. Что касается уровня цен, то в августе этого года относительно августа прошлого года их уровень составил 107,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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