Челябинцы стали больше есть, пить и курить

15 октября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Оборот продуктовой торговли вырос почти на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области в 2024 году стали больше есть, пить и курить. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом. «Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь—август 2024 года составил 311 миллиардов 619,3 миллиона рублей. В сопоставимых ценах за январь—август относительно того же периода прошлого года он составил 109,1%», — говорится в документе. Вырос и объем торговли непродовольственными товарами. За январь—август в сопоставимых ценах он составил 113,7% относительно того же периода прошлого года. Объем платных услуг вырос не так значительно. За восемь месяцев года относительно января-августа прошлого года в сопоставимых ценах он увеличился на 1%. Что касается уровня цен, то в августе этого года относительно августа прошлого года их уровень составил 107,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше есть, пить и курить. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом. «Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь—август 2024 года составил 311 миллиардов 619,3 миллиона рублей. В сопоставимых ценах за январь—август относительно того же периода прошлого года он составил 109,1%», — говорится в документе. Вырос и объем торговли непродовольственными товарами. За январь—август в сопоставимых ценах он составил 113,7% относительно того же периода прошлого года. Объем платных услуг вырос не так значительно. За восемь месяцев года относительно января-августа прошлого года в сопоставимых ценах он увеличился на 1%. Что касается уровня цен, то в августе этого года относительно августа прошлого года их уровень составил 107,5%.