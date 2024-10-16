Правительство вдвое урезало квоту на временное проживание мигрантов в России

Правительство России сократило квоту на временное проживание мигрантов в два раза: в 2025 году будет выдано 5,5 тысячи разрешений вместо 10,5 тысячи в 2024 году. Об этом говорится в соответствующем документе.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — передает содержание документа ТАСС. В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10,5 тысячи, она снизилась почти вдвое.
Квоты распределят по регионам, при этом наибольшее количество получили Москва и Московская область. В 2025 году им выделено одна тысяча и 350 разрешений соответственно, а Санкт-Петербургу — 200. Татарстан и Башкирия получат по 100 разрешений. За последние годы размер квоты снижается, учитывая, что регионы используют лишь небольшую часть выделенных разрешений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.