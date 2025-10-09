Каллас сделала необычное признание о российской армии

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно оттеснить Россию с занимаемых позиций. Об этом она сообщила в интервью немецкому изданию Die Zeit.
«Но, конечно, в одиночку она (Украина — прим. URA.RU) этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», — сказала Каллас. Ее слова приводит издание Die Zeit.
По ее мнению, Украина обладает твердым намерением восстановить контроль над территориями. Она сказала, что при условии продолжения поддержки со стороны западных государств, Киев «сможет освободить больше территорий и еще больше оттеснить Россию».
Ранее британский журналист, исследователь и писатель Джон Лафлэнд отметил, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас начала осознавать неблагоприятное положение Европы по украинскому вопросу в случае, если Соединенные Штаты решат дистанцироваться от участия в конфликте. Он написал, что «до тупицы доходит ужасная правда», передает 360.ru.
