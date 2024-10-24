Пожароопасный сезон завершился в Челябинской области

В Челябинской области 25 октября завершился пожароопасный сезон 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона со ссылкой на соответствующее постановление.
«В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах <…> 1. Пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 25 октября», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером. Постановление опубликовано в telegram-канале Главного управления лесами региона.
За пожароопасный сезон удалось ликвидировать 55 лесных пожаров общей площадью 182 гектара. Для Челябинской области максимальный показатель площади лесных пожаров на 2024 год был установлен в размере 13,7 тысячи гектаров. Фактический показатель в текущем году ниже максимально установленного уровня в 75 раз, добавили в ведомстве.
Пожароопасный сезон начался в лесах Челябинской области с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля, говорилось в постановлении. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусматривались штрафы в десятки и сотни тысяч рублей.
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