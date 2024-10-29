В понедельник пермяки не смогут купить алкоголь

Магазины закроют полки с алкоголем 4 ноября
В День народного единства 4 ноября в Пермском крае окажется под запретом розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии столицы региона.
«В День народного единства 4 ноября на территории Пермского края, в том числе города Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми.
Если продавца заметят за незаконной торговлей, то ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Компанию могут наказать суммой до 300 тысяч рублей.
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