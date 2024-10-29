В понедельник пермяки не смогут купить алкоголь

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Магазины закроют полки с алкоголем 4 ноября
Магазины закроют полки с алкоголем 4 ноября Фото:

В День народного единства 4 ноября в Пермском крае окажется под запретом розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии столицы региона.

«В День народного единства 4 ноября на территории Пермского края, в том числе города Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми.

Если продавца заметят за незаконной торговлей, то ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Компанию могут наказать суммой до 300 тысяч рублей.

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В День народного единства 4 ноября в Пермском крае окажется под запретом розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии столицы региона. «В День народного единства 4 ноября на территории Пермского края, в том числе города Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми. Если продавца заметят за незаконной торговлей, то ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Компанию могут наказать суммой до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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