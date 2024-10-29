Путин одним указом увеличил расходы бюджета на 1,5 триллиона рублей в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении расходов федерального бюджета на 1,5 триллиона рублей в 2024 году. Это произойдет без изменений в текущем бюджете. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Владимир Путин подписал закон, который позволяет увеличить расходы федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 триллиона рублей», — говорится в тексте документа. Инициатива принадлежит правительству, закон вносит поправки в Бюджетный кодекс.
Дополнительные средства будут направлены на приоритетные цели, определенные президентом, через резервный фонд. Кабмин получил право превышать предел внутреннего государственного долга, что позволит оперативно реагировать на экономические вызовы, говорится в документе.
Госдума РФ 24 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, предложенный правительством. В 2025 году доходы составят 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы — 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Основные статьи расходов: национальная оборона — 32,5%, социальная политика — 15,7%, национальная безопасность — 8,3%.
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