08 ноября 2024

Челябинский «Трактор» проиграл «Адмиралу» в овертайме

«Адмирал» победил «Трактор» в овертайме
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы уступили команде из Владивостока Фото:

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный клуб «Адмирал» принимал команду «Трактор» из Челябинска. Игра завершилась победой хозяев в овертайме с итоговым счетом 4:3.

Первый гол в матче на 16-й минуте первого периода забил Никита Сошников, выведя «Адмирал» вперед. Во втором периоде, на шестой минуте, челябинец Владимир Ткачев сравнял счет. В начале третьего периода, на пятой минуте, Егор Петухов отправил шайбу в ворота «черно-белых».

Далее на 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев сравнял результат, и на 15-й минуте Сергей Телегин вывел «Трактор» вперед. Через минуту Джек Родевальд выровнял счет. В овертайме Джек Родевальд забил победный гол, обеспечив «Адмиралу» триумф в этом напряженном поединке. Счет 4:3 в пользу команды Владивостока.

Как сообщало URA.RU ранее, на домашнем поле «Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 3:5. Болельщики назвали матч зрелищным.

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Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный клуб «Адмирал» принимал команду «Трактор» из Челябинска. Игра завершилась победой хозяев в овертайме с итоговым счетом 4:3. Первый гол в матче на 16-й минуте первого периода забил Никита Сошников, выведя «Адмирал» вперед. Во втором периоде, на шестой минуте, челябинец Владимир Ткачев сравнял счет. В начале третьего периода, на пятой минуте, Егор Петухов отправил шайбу в ворота «черно-белых». Далее на 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев сравнял результат, и на 15-й минуте Сергей Телегин вывел «Трактор» вперед. Через минуту Джек Родевальд выровнял счет. В овертайме Джек Родевальд забил победный гол, обеспечив «Адмиралу» триумф в этом напряженном поединке. Счет 4:3 в пользу команды Владивостока. Как сообщало URA.RU ранее, на домашнем поле «Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 3:5. Болельщики назвали матч зрелищным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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