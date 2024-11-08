Развлечения Спорт Челябинский «Трактор» проиграл «Адмиралу» в овертайме «Адмирал» победил «Трактор» в овертайме 09 ноября 2024 в 14:41 Размер текста - 17 + Челябинцы уступили команде из Владивостока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный клуб «Адмирал» принимал команду «Трактор» из Челябинска. Игра завершилась победой хозяев в овертайме с итоговым счетом 4:3. Первый гол в матче на 16-й минуте первого периода забил Никита Сошников, выведя «Адмирал» вперед. Во втором периоде, на шестой минуте, челябинец Владимир Ткачев сравнял счет. В начале третьего периода, на пятой минуте, Егор Петухов отправил шайбу в ворота «черно-белых». Далее на 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев сравнял результат, и на 15-й минуте Сергей Телегин вывел «Трактор» вперед. Через минуту Джек Родевальд выровнял счет. В овертайме Джек Родевальд забил победный гол, обеспечив «Адмиралу» триумф в этом напряженном поединке. Счет 4:3 в пользу команды Владивостока. Как сообщало URA.RU ранее, на домашнем поле «Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 3:5. Болельщики назвали матч зрелищным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный клуб «Адмирал» принимал команду «Трактор» из Челябинска. Игра завершилась победой хозяев в овертайме с итоговым счетом 4:3. Первый гол в матче на 16-й минуте первого периода забил Никита Сошников, выведя «Адмирал» вперед. Во втором периоде, на шестой минуте, челябинец Владимир Ткачев сравнял счет. В начале третьего периода, на пятой минуте, Егор Петухов отправил шайбу в ворота «черно-белых». Далее на 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев сравнял результат, и на 15-й минуте Сергей Телегин вывел «Трактор» вперед. Через минуту Джек Родевальд выровнял счет. В овертайме Джек Родевальд забил победный гол, обеспечив «Адмиралу» триумф в этом напряженном поединке. Счет 4:3 в пользу команды Владивостока. Как сообщало URA.RU ранее, на домашнем поле «Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 3:5. Болельщики назвали матч зрелищным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям