После публикации URA.RU в Катав-Ивановске приведут в порядок бомбоубежище

Власти требуют привести в порядок бомбоубежище в доме в Катав-Ивановске

25 декабря 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Подвал дома снят с учета как защитное сооружение гражданской обороны в 2024 году Фото: стрингер © URA.RU От управляющей компании, обслуживающей дом №24 по улице Степана Разина в Катав-Ивановске Челябинской области, власти потребовали привести в порядок подвал. Об этом 25 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета. Ранее жители сообщили, что в предполагаемом бомбоубежище, информация про которое размещена на их домах, повсюду грязь и антисанитария. «В управляющую компанию, обслуживающую дом по адресу: город Катав-Ивановск, улица Степана Разина, 24, направлено обращение по факту приведения общедомового имущества в надлежащее состояние. Именно подвального помещения многоквартирного дома», — сообщили URA.RU в администрации муниципалитета в ответ на официальное редакционное обращение. Жители дома ранее рассказали, что на всех подъездах висит объявление. «В нем прописано, что подвал дома является убежищем в случае экстремальных ситуаций», — рассказали люди. Но сам подвал захламлен, на полу налита вода, вместо ступенек положена доска. Подвал дома снят с учета как защитное сооружение гражданской обороны в 2024 году, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района. «Была проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. По ее итогам была подготовлена документация на снятие с учета части защитных сооружений, в указанный список включено защитное сооружение гражданской обороны, находящееся по улице Степана Разина, 24», — пояснили в пресс-службе муниципалитета. Но для укрытия населения в случае опасности возможно использование заглубленных помещений и других подземных пространств. «То есть, укрытие населения Катав-Ивановского муниципального района в военное время возможно в подвалах многоквартирных жилых домов», — добавили чиновники. Поэтому подвал и нужно привести в порядок, но сделать это должна управляющая компания. Всего на территории Катав-Ивановского муниципального района находится 43 объекта гражданской обороны, которые являются также противорадиационными укрытиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От управляющей компании, обслуживающей дом №24 по улице Степана Разина в Катав-Ивановске Челябинской области, власти потребовали привести в порядок подвал. Об этом 25 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета. Ранее жители сообщили, что в предполагаемом бомбоубежище, информация про которое размещена на их домах, повсюду грязь и антисанитария. «В управляющую компанию, обслуживающую дом по адресу: город Катав-Ивановск, улица Степана Разина, 24, направлено обращение по факту приведения общедомового имущества в надлежащее состояние. Именно подвального помещения многоквартирного дома», — сообщили URA.RU в администрации муниципалитета в ответ на официальное редакционное обращение. Жители дома ранее рассказали, что на всех подъездах висит объявление. «В нем прописано, что подвал дома является убежищем в случае экстремальных ситуаций», — рассказали люди. Но сам подвал захламлен, на полу налита вода, вместо ступенек положена доска. Подвал дома снят с учета как защитное сооружение гражданской обороны в 2024 году, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района. «Была проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. По ее итогам была подготовлена документация на снятие с учета части защитных сооружений, в указанный список включено защитное сооружение гражданской обороны, находящееся по улице Степана Разина, 24», — пояснили в пресс-службе муниципалитета. Но для укрытия населения в случае опасности возможно использование заглубленных помещений и других подземных пространств. «То есть, укрытие населения Катав-Ивановского муниципального района в военное время возможно в подвалах многоквартирных жилых домов», — добавили чиновники. Поэтому подвал и нужно привести в порядок, но сделать это должна управляющая компания. Всего на территории Катав-Ивановского муниципального района находится 43 объекта гражданской обороны, которые являются также противорадиационными укрытиями.