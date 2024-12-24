Самые высокие зарплатные ожидания в Челябинске оказались у водителей бульдозеров. Инфографика

Водители бульдозеров в Челябинске рассчитывают зарабатывать 150 тысяч рублей

25 декабря 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Челябинске больше всех хотят зарабатывать водители бульдозеров Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинской области желаемые зарплаты у водителей бульдозеров выросли на 50% до 150 000 рублей за месяц. Также рост ожиданий в плане зарплат произошел у бетонщиков и кровельщиков. Специалисты указывают средний уровень зарплаты в размере 100 000 рублей, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 году стали водители бульдозеров — в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 000 рублей в месяц, что на 50% больше, чем в 2023 году. Также высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у бетонщиков и кровельщиков, желающих зарабатывать от 100 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. С 2023 года у бетонщиков и кровельщиков зарплатные ожидания выросли на 67% и 43%. Также высокие зарплаты ожидают представители сферы строительства. В частности, к ним относятся монтажники и руководители, рассчитывающие получать от 90 до 100 тысяч рублей в месяц. Уровень желаемых зарплат у них вырос на 50% и 43% соответственно. В Челябинской области желаемые зарплаты у водителей бульдозеров выросли на 50% до 150 000 рублей в месяц «Авито Работа» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области желаемые зарплаты у водителей бульдозеров выросли на 50% до 150 000 рублей за месяц. Также рост ожиданий в плане зарплат произошел у бетонщиков и кровельщиков. Специалисты указывают средний уровень зарплаты в размере 100 000 рублей, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 году стали водители бульдозеров — в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 000 рублей в месяц, что на 50% больше, чем в 2023 году. Также высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у бетонщиков и кровельщиков, желающих зарабатывать от 100 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. С 2023 года у бетонщиков и кровельщиков зарплатные ожидания выросли на 67% и 43%. Также высокие зарплаты ожидают представители сферы строительства. В частности, к ним относятся монтажники и руководители, рассчитывающие получать от 90 до 100 тысяч рублей в месяц. Уровень желаемых зарплат у них вырос на 50% и 43% соответственно.