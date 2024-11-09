09 ноября 2024

Пожарные спасли из огня двух человек в пермском городе Оса

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 140 квадратных метров
Площадь пожара составила 140 квадратных метров Фото:

Во время пожара в городе Оса Пермского края огнеборцы МЧС спасли из горящего дома двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на дом и другие постройки. Сотрудниками МЧС были спасены два человека. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Площадь пожара составила 140 квадратных метров. В тушении приняли участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

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Во время пожара в городе Оса Пермского края огнеборцы МЧС спасли из горящего дома двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на дом и другие постройки. Сотрудниками МЧС были спасены два человека. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. В тушении приняли участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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