Пожарные спасли из огня двух человек в пермском городе Оса

Площадь пожара составила 140 квадратных метров
Во время пожара в городе Оса Пермского края огнеборцы МЧС спасли из горящего дома двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на дом и другие постройки. Сотрудниками МЧС были спасены два человека. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 140 квадратных метров. В тушении приняли участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники.
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