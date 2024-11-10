Челябинцы раскупили все билеты на концерт Александра Розенбаума

В Челябинске проданы все билеты на концерт народного артиста РФ Александра Розенбаума, который запланирован на 26 ноября. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.
На официальном сайте артиста в концертном туре заявлено семь городов, в некоторых из них Розенбаум выступит два раза. В Новосибирске на 19 и 20 ноября билетов также не осталось. В Челябинске послушать песни Александра Розенбаума: «Утки», «Вальс-Бостон» и другие придут более 800 человек.
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