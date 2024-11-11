Как справиться с бессонницей без лекарств

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из самых эффективных подходов для улучшения качества сна и борьбы с бессонницей, не прибегая к лекарственным препаратам. Об этом рассказала врач-сомнолог и кардиолог Наталия Золотарева.
«КПТ — это один из наиболее эффективных методов борьбы с бессонницей без применения лекарств. Она направлена на изменение мыслей и поведения, связанных со сном, что позволяет улучшить качество сна и снизить частоту пробуждений ночью», — объяснила Золотарева в беседе с «Газетой.Ru». Кроме того, врач рекомендует вести дневник сна для анализа и корректировки распорядка дня и проводить простые релаксационные упражнения перед сном, такие как прогрессивная мышечная релаксация и дыхательная техника «4-7-8».
В дополнение к КПТ и упражнениям для релаксации, Золотарева советует создать оптимальную обстановку в спальне. Это включает поддержание прохладной температуры, использование шумоподавляющих устройств и избегание яркого света перед сном. Также важно ограничить использование гаджетов, которые могут негативно влиять на фазы сна за счет подавления выработки мелатонина.
Специалист подчеркивает важность поддержания физической активности, указывая на то, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению качества сна. Однако, по мнению Золотаревой, следует избегать интенсивных физических упражнений непосредственно перед отходом ко сну, так как это может привести к возбуждению нервной системы. Врач рекомендует исключить вечернее употребление кофеина, алкоголя и тяжелых блюд.
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