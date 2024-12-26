Песков — URA.RU: выстраивать гипотезы о крушении самолета в Актау неверно

Песков: нужно дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться окончания следствия по крушению самолета в Актау
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться окончания следствия по крушению самолета в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Россия будет дожидаться окончания следствия, прежде чем делать выводы о крушении самолета Azerbaijan Airlines возле Актау. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU сообщения о том, что авиалайнер был якобы обстрелян.

«В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до вывода следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверным. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин после трагедии 25 декабря от своего имени и имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования потерявшим близких в авиакатастрофе. Президент пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения, добавил Песков.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана, недалеко от города Актау. На борту находились 67 человек: пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, 37 азербайджанцев, шесть граждан Казахстана, три — Киргизии. По информации вице-премьера Казахстана и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, в крушении погибли 38 человек. В Минтрансе республики сообщили, что Казахстан расследует крушение вместе с представителями Азербайджана и Бразилии.

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Россия будет дожидаться окончания следствия, прежде чем делать выводы о крушении самолета Azerbaijan Airlines возле Актау. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU сообщения о том, что авиалайнер был якобы обстрелян. «В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до вывода следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверным. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия», — заявил Песков. Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин после трагедии 25 декабря от своего имени и имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования потерявшим близких в авиакатастрофе. Президент пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения, добавил Песков. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана, недалеко от города Актау. На борту находились 67 человек: пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, 37 азербайджанцев, шесть граждан Казахстана, три — Киргизии. По информации вице-премьера Казахстана и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, в крушении погибли 38 человек. В Минтрансе республики сообщили, что Казахстан расследует крушение вместе с представителями Азербайджана и Бразилии.
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