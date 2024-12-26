Трамп в рождественском поздравлении пожелал некоторым американцам «катиться в ад»

Избранный президент США Дональд Трамп в своем поздравлении с Рождеством припомнил тот факт, что действующий лидер Джо Байден смягчил приговор некоторым заключенным. Тем, кто получил помилование Байдена, Трамп пожелал «катиться в ад».
«Тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от „сонного“ Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим „душам“, но вместо этого скажу: катитесь в ад!» — сказал Трамп. Свое заявление он оставил в социальных сетях.
Обращение Трампа касалось того, что 23 декабря действующий президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 преступников. Они были приговорены к смертной казни, но теперь будут находиться в пожизненном заключении без права на освобождение.
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