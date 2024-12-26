Иностранцы будут покупать сим-карты по более строгим правилам

Процесс приобретения сим-карт иностранцами будет ужесточен с 1 января 2025 года. Такие меры предпринимаются в целях борьбы с мошенничеством и нелегальным оборотом сим-карт. Об этом сообщило Минцифры России.
«С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и „серыми“ сим-картами», — пишет министерство в своем канале telegram-канале. Изменения не затронут граждан России, они направлены только на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Для покупки сим-карты человеку необходимо будет лично присутствовать в салоне оператора для подписания договора. Одному человеку разрешат регистрировать на свое имя не более 10 телефонных номеров, в том числе корпоративных. Для оформления договора необходимы будут СНИЛС, аккаунт на портале Госуслуг и подтверждение личности через биометрические данные. В договоре также будет указываться уникальный 15-значный номер устройства — IMEI.
Для тех, кто уже использует сим-карты, потребуется подтвердить свою личность в салоне связи до 1 июля 2025 года, предъявив СНИЛС, учетную запись на Госуслугах, IMEI устройства и биометрические данные. Иностранные граждане, у которых зарегистрировано более 10 сим-карт, должны будут расторгнуть лишние договоры, чтобы продолжить пользование связью. В противном случае оказание услуг по всем имеющимся номерам будет приостановлено.
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