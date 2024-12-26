Производство бронетанковой и боевой авиационной техники в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«В России стали производить в 2,5 раза больше бронетанковой и боевой авиационной техники», — рассказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». Он указал на значительное увеличение количества вооружений в сфере боевой авиации и бронетанковой техники в 2,5 раза, легкой бронетехники — в четыре раза. Также производство артиллерии выросло более чем в 15 раз.
Увеличение производства военной техники в России происходит на фоне международных санкций, которые, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, уже изжили себя. Российская оборонная промышленность, несмотря на ограничения, значительно расширила свои масштабы, достигнув производственных показателей, превышающих возможности европейских стран за аналогичный период.
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