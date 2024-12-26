Военной техники в России станет еще больше

Мантуров: в России выросло производство военной техники в 2,5 раза
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Мантуров отметил, что производство артиллерии выросло в 15 раз
Мантуров отметил, что производство артиллерии выросло в 15 раз Фото:

Производство бронетанковой и боевой авиационной техники в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. 

«В России стали производить в 2,5 раза больше бронетанковой и боевой авиационной техники», — рассказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». Он указал на значительное увеличение количества вооружений в сфере боевой авиации и бронетанковой техники в 2,5 раза, легкой бронетехники — в четыре раза. Также производство артиллерии выросло более чем в 15 раз.

Увеличение производства военной техники в России происходит на фоне международных санкций, которые, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, уже изжили себя. Российская оборонная промышленность, несмотря на ограничения, значительно расширила свои масштабы, достигнув производственных показателей, превышающих возможности европейских стран за аналогичный период.

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Производство бронетанковой и боевой авиационной техники в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.  «В России стали производить в 2,5 раза больше бронетанковой и боевой авиационной техники», — рассказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». Он указал на значительное увеличение количества вооружений в сфере боевой авиации и бронетанковой техники в 2,5 раза, легкой бронетехники — в четыре раза. Также производство артиллерии выросло более чем в 15 раз. Увеличение производства военной техники в России происходит на фоне международных санкций, которые, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, уже изжили себя. Российская оборонная промышленность, несмотря на ограничения, значительно расширила свои масштабы, достигнув производственных показателей, превышающих возможности европейских стран за аналогичный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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