Признанная поэтессой года дочь Любови Успенской станет дизайнером

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина станет дизайнером. Об этом корреспондентам URA.RU заявила близкая подруга семьи, звездный дизайнер Аника Керимова.
«Мы вчера много общались с Танечкой, — продолжает Керимова. — У нее большие планы: она планирует развивать все грани своего таланта. Я уверена, что у нее все получится. Тем более, что мама ее во всем поддерживает. Время сейчас непростое: Любовь в случае чего подставит свое плечо. Мы с Таней продолжаем совместное сотрудничество.
С Любовью планируем выпустить коллекцию постельного белья: Таня будет принимать участие в разработке в качестве дизайнера. Как вы знаете, несколько лет назад мы с Таней выпустили совместную коллекцию одежды. Она оказалась очень успешной. По всей видимости, наша новая коллекция будет из денима. У Тани множество новых картин, которые она хочет перенести на ткань».
Напомним, Татьяну Плаксину на днях признали поэтессой года по версии телеканала Fashion TV. Девушка одержала победу в номинации «Поэзия года» на модной церемонии Fashion New Year Awards. Награждение дочки Успенской активно обсуждают в шоу-бизнесе. Аника Керимова считает, что Татьяна смогла обойти многих поэтов России благодаря своему таланту.
«Я очень рада, что талант Тани оценили по достоинству, — заявила Аника. — Татьяна — очень тонкая, ранимая, но при этом очень глубокая девушка. Она пишет замечательные стихи. Я бы даже сказала, гениальные. Знаете, когда она стала читать одно из своих произведений со сцены, у меня даже мурашки пошли по коже. Наверное, так тонко, как Таня в своих стихах, мало кто может дотронуться до души человека. Ее поэзия — это настоящий шедевр».
«Знаю, что в этой номинации было множество поэтов, — продолжает Аника. — И я очень рада, что Татьяна смогла всех опередить. Она заслужила! Особенно приятно, что Танечку наградили на глазах мамы. Любовь Залмановна в этот момент была просто светилась: я давно ее такой счастливой не видела».
По словам Керимовой, в отношениях Татьяны и Любови Успенской сейчас полная идиллия. Ни о каких конфликтах речи не идет.
«Я на премии на них смотрела и радовалась, — продолжает дизайнер. — Для Любови Таня — главный человек в жизни. И Танечка маму очень любит. Смотришь на них — и душа радуется. Я очень надеюсь и верю, что в год Змеи у них все будет хорошо. Они этого заслуживают, как никто другой».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.