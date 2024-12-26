Переговоры с Украиной — это путь в никуда: главные заявления Сергея Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел интервью с российскими и зарубежными СМИ. В ходе него он затронул вопросы перемирия на Украине, заявив, что это — путь в никуда. Также Лавров говорил о конфликте, разворачивающимся в Сирии, и возможном диалоге с США. Главные заявления Сергея Лаврова в интервью 26 декабря — в материале URA.RU.
Мирные переговоры с Украиной
Сергей Лавров заявил, что «перемирие на Украине — это путь в никуда». Он добавил, что Москву не устроят пустые разговоры, касающиеся урегулирования ситуации.
"Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие. Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности", — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что в договоренностях должны содержаться условия обеспечения безопасности для российской стороны и ее соседей. Глава МИД также указал, что многие страны не скрывают, что перемирие — это лишь способ выиграть время для дополнительной военной поддержки Киева. Российский министр уточнил, что страна наносит удары только по военным объектам на Украине и не затрагивает гражданские, так как последнее не правилах РФ.
Согласно заявлению Сергея Лаврова, Франция предлагала России начать диалог по ситуации на Украине через закрытые каналы, исключая при этом участие Киева. Сергей Лавров также указал на нарушение Парижем западного принципа «ни слова об Украине без Украины».
Помимо этого, министр подчеркнул, что Франция одновременно занимается отправкой миротворцев в Киев и обучением украинских военнослужащих на своей территории. "Такое противоречивое поведение наших французских коллег не способствует серьезному отношению к их инициативам", — подытожил Лавров.
В дополнение ко всему сказанному, министр заявил, что для легитимизации президентской власти на Украине необходимо провести выборы. На данный момент Владимир Зеленский не обладает легитимной властью в стране.
Конфликт в Сирии
Министр иностранных дел России выразил мнение, что разделение Сирии на части не должно быть допущено, несмотря на желание некоторых сторон этого достичь. Лавров также подчеркнул, что Израиль должен осознавать свои обязанности и не стремиться обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других стран. Кроме того, министр указал на поддержку со стороны США сепаратистских движений на востоке Сирии.
Лавров подчеркнул важность участия всех политических и этноконфессиональных групп в предстоящих выборах в Сирии. Он заявил о готовности России активно содействовать политическому процессу в стране на фоне происходящего там конфликта через международные механизмы, такие как Совет Безопасности ООН и астанинский формат, который включает Турцию и Иран. Также глава МИД РФ указал на необходимость создания инклюзивного предвыборного процесса, который позволит представителям всех сегментов сирийского общества выразить свое мнение и принять участие в голосовании.
Помимо прочего, Сергей Лавров выразил надежду на возобновление экономического и инвестиционного сотрудничества с Сирией после формирования нового правительства в этой стране. Лавров также сообщил, что Россия поддерживает контакты с новым сирийским руководством через свое дипломатическое представительство.
"В настоящее время мы акцентируем внимание на вопросах, связанных с безопасностью российских граждан и безопасным функционированием нашего посольства. <...> Мы открыты для обсуждения различных аспектов наших отношений и региональных проблем", — отметил министр.
Диалог с США и другими западными странами
РФ выразила готовность к ведению переговоров с западными странами, нацеленными на равноправное сотрудничество и взаимовыгодные решения, подчеркнул Сергей Лавров. Он отметил, что такие страны, как Венгрия и Словакия, уже демонстрируют такую настроенность.
Глава МИД РФ также добавил, что некоторые государства Евросоюза начинают проявлять заинтересованность в проведении доверительных переговоров, хотя и делают это неохотно из-за строгой дисциплины внутри блока. Помимо этого, министр выразил надежду на возможное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. «Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита — прим. URA.RU) Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям», — подчеркнул Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ указал на важность восстановления диалога с Вашингтоном, который был прерван по инициативе Штатов. В связи с этим Россия внимательно следит за сигналами от команды Трампа. Так, эффективный диалог возможен только при учете законных интересов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.