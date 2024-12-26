В российских храмах 27 декабря вспоминают о святом Филимоне. Пока священники почитают мученика, в народе вовсю готовятся противостоять темным силам и предсказывают погоду на февраль. URA.RU рассказывает о приметах и традициях на Филимонов день.
Традиции на Филимонов день 27 декабря
В народе Филимонов день ассоциировался с темными силами: люди верили, что 27 декабря по ночам на улицах беснуется нечисть. Чтобы кикиморы и нетопыри не проникли в дом, нужно было его прибрать — считалось, что в чистое жилище нечисть заходить не захочет.
Поэтому 27 декабря было принято запереть двери и окна и приступить к уборке. Если же человеку нужно было выйти на улицу, то в качестве оберега он брал с собой потухший уголек.
Также на Филимонов день люди умывались по несколько раз в день, а вечером хорошенько парились в бане. Не забывали в народе и о святом Филимоне: мученику молились, прося защиты от болезней и бед.
Что нельзя делать на Филимонов день 27 декабря
Так как 27 декабря по улицам расхаживала нечисть, родители не оставляли без присмотра детей. Считалось, что ребенка могут напугать потусторонние силы.
Также на праздник запрещалось разговаривать об умерших. Люди верили, что если в разговоре вспомнить о том, кто недавно погиб, то оборотень притворится этим человеком и придет в гости.
Перед сном каждый человек обязательно мыл голову. Существовало поверье, что тех, кто ляжет спать с грязными волосами 27 декабря, постигнет несчастье.
Приметы на Филимонов день 27 декабря
По погоде на Филимонов день люди научились предугадывать то, чем удивит природа. Так, если за ночь на деревьях появился иней, значит в скором времени стоит ожидать снегопада. Туман или дождь на Филимонов день указывал на осадки в феврале, а потепление 27 декабря подсказывало, что лето станет жарким.
История праздника
Филимон жил в Египте в 3 веке. Святой прославился как один из лучших актеров и флейтистов в Антинополе. Во время того, как император Диоклетиан устраивал гонения на христиан, Филимон проникся верой и был обращен в веру диаконом Аполлонием.
Когда власти Египта потребовали от диакона отречься от Христа, тот испугался и попросил Филимона переодеться в его одежду и принести жертву языческим идолам, чтобы избежать кары. Однако святой, выйдя к стражникам, заявил о своей вере в Христа.
Увидев это, Аполлоний раскаялся и встал вместе с Филимоном, заявив и о своей вере. За это двоих подвергли жестоким пыткам и казнили.
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