13 ноября 2024

Пес Сержант стал талисманом челябинских бойцов СВО. Видео

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Собака служит в артиллерии (фото из архива) Фото:

Челябинским бойцам СВО помогает в службе пес по кличке Сержант, который пришел в подразделение еще щенком. Он громко лает при приближении опасности и следит за дронами, сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

«Знакомьтесь, товарищ Сержант из подразделения артиллеристов. Любит ездить в багги и контролировать небо», — уточнили в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцы считают собаку своим талисманом.

Пес попал в подразделение щенком в 2023 году, вырос и окреп. Сейчас он незаменимый товарищ. Он активно помогает в сборах на задачи и встречает бойцов. В народном фронте отметили, что в следующую партию гуманитарной помощи обязательно положат что-нибудь вкусное для собаки.

Ранее челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Бойцам очень помог военный опыт и чутье.

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Челябинским бойцам СВО помогает в службе пес по кличке Сержант, который пришел в подразделение еще щенком. Он громко лает при приближении опасности и следит за дронами, сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Знакомьтесь, товарищ Сержант из подразделения артиллеристов. Любит ездить в багги и контролировать небо», — уточнили в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцы считают собаку своим талисманом. Пес попал в подразделение щенком в 2023 году, вырос и окреп. Сейчас он незаменимый товарищ. Он активно помогает в сборах на задачи и встречает бойцов. В народном фронте отметили, что в следующую партию гуманитарной помощи обязательно положат что-нибудь вкусное для собаки. Ранее челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Бойцам очень помог военный опыт и чутье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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