Армия и оружие Пес Сержант стал талисманом челябинских бойцов СВО. Видео 14 ноября 2024 в 10:04 Размер текста - 17 + Собака служит в артиллерии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинским бойцам СВО помогает в службе пес по кличке Сержант, который пришел в подразделение еще щенком. Он громко лает при приближении опасности и следит за дронами, сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Знакомьтесь, товарищ Сержант из подразделения артиллеристов. Любит ездить в багги и контролировать небо», — уточнили в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцы считают собаку своим талисманом. Пес попал в подразделение щенком в 2023 году, вырос и окреп. Сейчас он незаменимый товарищ. Он активно помогает в сборах на задачи и встречает бойцов. В народном фронте отметили, что в следующую партию гуманитарной помощи обязательно положат что-нибудь вкусное для собаки. Ранее челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Бойцам очень помог военный опыт и чутье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинским бойцам СВО помогает в службе пес по кличке Сержант, который пришел в подразделение еще щенком. Он громко лает при приближении опасности и следит за дронами, сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Знакомьтесь, товарищ Сержант из подразделения артиллеристов. Любит ездить в багги и контролировать небо», — уточнили в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцы считают собаку своим талисманом. Пес попал в подразделение щенком в 2023 году, вырос и окреп. Сейчас он незаменимый товарищ. Он активно помогает в сборах на задачи и встречает бойцов. В народном фронте отметили, что в следующую партию гуманитарной помощи обязательно положат что-нибудь вкусное для собаки. Ранее челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Бойцам очень помог военный опыт и чутье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям