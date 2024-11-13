Челябинским бойцам СВО помогает в службе пес по кличке Сержант, который пришел в подразделение еще щенком. Он громко лает при приближении опасности и следит за дронами, сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
«Знакомьтесь, товарищ Сержант из подразделения артиллеристов. Любит ездить в багги и контролировать небо», — уточнили в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцы считают собаку своим талисманом.
Пес попал в подразделение щенком в 2023 году, вырос и окреп. Сейчас он незаменимый товарищ. Он активно помогает в сборах на задачи и встречает бойцов. В народном фронте отметили, что в следующую партию гуманитарной помощи обязательно положат что-нибудь вкусное для собаки.
Ранее челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Бойцам очень помог военный опыт и чутье.
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