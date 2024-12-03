Банк России закроет представительство в Златоусте

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Решение о закрытии представительства Банк России объяснил оптимизацией
Решение о закрытии представительства Банк России объяснил оптимизацией Фото:

В Златоусте (Челябинская область) Банк России прекратит работу своего расчетно-кассового центра (РКЦ). Как URA.RU пояснили в пресс-службе челябинского отделения, решение принято Советом директоров в Москве.

«Решение о ликвидации РКЦ Златоуст обусловлено необходимостью совершенствования системы управления расчетно-кассовой сетью и повышения эффективности ее работы. Клиенты смогут перейти на обслуживание в подразделение ПАО „Сбербанк“, расположенное в том же населенном пункте», — пояснили в ведомстве.

На кассовом обслуживании в златоустовском РКЦ находятся 26 клиентов-банков. Хотя большинство из них перейдет на обслуживание в «Сбербанк», остальные решили пользоваться услугами отделения Банка России в Челябинске или других подразделений своих организаций. Регулятор заверил, что ликвидация РКЦ не повлияет на доступность наличных денег для населения и предприятий региона.

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В Златоусте (Челябинская область) Банк России прекратит работу своего расчетно-кассового центра (РКЦ). Как URA.RU пояснили в пресс-службе челябинского отделения, решение принято Советом директоров в Москве. «Решение о ликвидации РКЦ Златоуст обусловлено необходимостью совершенствования системы управления расчетно-кассовой сетью и повышения эффективности ее работы. Клиенты смогут перейти на обслуживание в подразделение ПАО „Сбербанк“, расположенное в том же населенном пункте», — пояснили в ведомстве. На кассовом обслуживании в златоустовском РКЦ находятся 26 клиентов-банков. Хотя большинство из них перейдет на обслуживание в «Сбербанк», остальные решили пользоваться услугами отделения Банка России в Челябинске или других подразделений своих организаций. Регулятор заверил, что ликвидация РКЦ не повлияет на доступность наличных денег для населения и предприятий региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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