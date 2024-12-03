Банк России закроет представительство в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) Банк России прекратит работу своего расчетно-кассового центра (РКЦ). Как URA.RU пояснили в пресс-службе челябинского отделения, решение принято Советом директоров в Москве.
«Решение о ликвидации РКЦ Златоуст обусловлено необходимостью совершенствования системы управления расчетно-кассовой сетью и повышения эффективности ее работы. Клиенты смогут перейти на обслуживание в подразделение ПАО „Сбербанк“, расположенное в том же населенном пункте», — пояснили в ведомстве.
На кассовом обслуживании в златоустовском РКЦ находятся 26 клиентов-банков. Хотя большинство из них перейдет на обслуживание в «Сбербанк», остальные решили пользоваться услугами отделения Банка России в Челябинске или других подразделений своих организаций. Регулятор заверил, что ликвидация РКЦ не повлияет на доступность наличных денег для населения и предприятий региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!