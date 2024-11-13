Стали известны детали подрыва военнослужащего в Крыму

Mash: основная версия убийства военного в Севастополе — заказное убийство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстоятельства гибели военного в Севастополе продолжают расследовать
Обстоятельства гибели военного в Севастополе продолжают расследовать Фото:

Основной версией убийства военного Севастополе стало заказное убийство. По предварительно информации, его автомобиль подорвался во время движения из-за детонации специального устройства. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство», — говорится в сообщении. По данным источника, взрывное устройство было закреплено под автомобилем и сработало, когда военный находился за рулем.

Отмечается, что за военнослужащим активно следили в течение последних семи дней. Взрывное устройство было активировано дистанционно ранним утром, когда он передвигался по улице Тараса Шевченко. Оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия в течение пяти минут после взрыва, однако спасти жизнь военного не удалось. Он скончался от полученных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.

Информацию о смерти военнослужащего подтвердил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных предметах в специальный чат-бот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основной версией убийства военного Севастополе стало заказное убийство. По предварительно информации, его автомобиль подорвался во время движения из-за детонации специального устройства. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство», — говорится в сообщении. По данным источника, взрывное устройство было закреплено под автомобилем и сработало, когда военный находился за рулем. Отмечается, что за военнослужащим активно следили в течение последних семи дней. Взрывное устройство было активировано дистанционно ранним утром, когда он передвигался по улице Тараса Шевченко. Оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия в течение пяти минут после взрыва, однако спасти жизнь военного не удалось. Он скончался от полученных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги. Информацию о смерти военнослужащего подтвердил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных предметах в специальный чат-бот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...