Стали известны детали подрыва военнослужащего в Крыму

Основной версией убийства военного Севастополе стало заказное убийство. По предварительно информации, его автомобиль подорвался во время движения из-за детонации специального устройства. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство», — говорится в сообщении. По данным источника, взрывное устройство было закреплено под автомобилем и сработало, когда военный находился за рулем.
Отмечается, что за военнослужащим активно следили в течение последних семи дней. Взрывное устройство было активировано дистанционно ранним утром, когда он передвигался по улице Тараса Шевченко. Оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия в течение пяти минут после взрыва, однако спасти жизнь военного не удалось. Он скончался от полученных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.
Информацию о смерти военнослужащего подтвердил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных предметах в специальный чат-бот.
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