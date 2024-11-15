ЦБ отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам

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Банка России временно отменил ограничения по кредитным картам Фото:

Банк России решил отменить ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам на период с 1 января по 31 марта 2025 года. Это решение было принято на фоне роста рыночных ставок.

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«Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам, а также по дебетовым картам с овердрафтом. С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет предельный уровень сроком на один квартал, с 1 января по 31 марта 2025 года», — цитирует сообщение Центробанка ТАСС.

Отмена ограничения ПСК была вызвана занижением среднерыночного значения этого показателя за третий квартал 2024 года из-за практик некоторых крупных банков. В связи с этим, установление предельного уровня ПСК на первый квартал 2025 года могло бы существенно уменьшить доступность кредитных карт для граждан.

Как сообщало URA.RU ранее, правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом.

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Банк России решил отменить ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам на период с 1 января по 31 марта 2025 года. Это решение было принято на фоне роста рыночных ставок. «Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам, а также по дебетовым картам с овердрафтом. С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет предельный уровень сроком на один квартал, с 1 января по 31 марта 2025 года», — цитирует сообщение Центробанка ТАСС. Отмена ограничения ПСК была вызвана занижением среднерыночного значения этого показателя за третий квартал 2024 года из-за практик некоторых крупных банков. В связи с этим, установление предельного уровня ПСК на первый квартал 2025 года могло бы существенно уменьшить доступность кредитных карт для граждан. Как сообщало URA.RU ранее, правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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