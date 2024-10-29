Российским банкам запретили вводить новые комиссии в одностороннем порядке

29 октября 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Банки в РФ не могут повышать комиссию по кредитной карте в одностороннем порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссию или вводить новую по договору потребительского кредита (займа). Об этом сказано в судебных материалах. «Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии», — указали в Верховном суде. Отмечается, что подобные изменения могут повлечь за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика, который идет по договору займа. Прецедентом стал случай в Мурманске, когда местный житель оформил кредитную карту, с которой можно было снять наличные без комиссии. Однако банк позже внес изменения, введя комиссию за снятие денег в любом размере. После отказа россиянину в первой инстанции, где суд поддержал право банка на изменение условий договора и тарифов, дело дошло до Верховного суда. Высший судебный орган РФ признал такое условие договора недействительным, указав, что оно противоречит закону. Верховный суд подчеркнул, что выдача наличных не может рассматриваться как отдельное платное имущественное благо, если это не было оговорено в изначальных условиях договора. Ранее российские банки выразили тревогу относительно нового законопроекта, который предусматривает запрет на увеличение лимитов по кредитным картам без заключения нового соглашения. По мнению представителей банковского сектора, введение таких ограничений может негативно сказаться на заемщиках. Они могут попытаться обойти нововведения, открыв вторую кредитную карту, что в свою очередь может негативно повлиять на их кредитную репутацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссию или вводить новую по договору потребительского кредита (займа). Об этом сказано в судебных материалах. «Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии», — указали в Верховном суде. Отмечается, что подобные изменения могут повлечь за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика, который идет по договору займа. Прецедентом стал случай в Мурманске, когда местный житель оформил кредитную карту, с которой можно было снять наличные без комиссии. Однако банк позже внес изменения, введя комиссию за снятие денег в любом размере. После отказа россиянину в первой инстанции, где суд поддержал право банка на изменение условий договора и тарифов, дело дошло до Верховного суда. Высший судебный орган РФ признал такое условие договора недействительным, указав, что оно противоречит закону. Верховный суд подчеркнул, что выдача наличных не может рассматриваться как отдельное платное имущественное благо, если это не было оговорено в изначальных условиях договора. Ранее российские банки выразили тревогу относительно нового законопроекта, который предусматривает запрет на увеличение лимитов по кредитным картам без заключения нового соглашения. По мнению представителей банковского сектора, введение таких ограничений может негативно сказаться на заемщиках. Они могут попытаться обойти нововведения, открыв вторую кредитную карту, что в свою очередь может негативно повлиять на их кредитную репутацию.