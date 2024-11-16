NYT: выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине

Выходец из России Борис Эпштейн предложил свою кандидатуру на должность спецпосланника президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.
«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей <...> Трамп слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего», — пишет издание. Тем не менее, хотя политик и не дал конкретных обещаний, он не отклонил предложение Эпштейна.
При объявлении о своей кандидатуре, Эпштейн заявил, что имеет родственников с обеих сторон конфликта. Согласно информации, опубликованной в газете, он выразил желание не занимать официальную должность в правительстве США, предпочитая роль специального представителя по Украине на основе консультативных полномочий у президента.
Борис Эпштейн родился в Москве и провел в России первые 11 лет своей жизни, после чего эмигрировал в США. В 2016 году он был старшим советником на предвыборной кампании Трампа и затем работал в Белом доме. Эпштейн также входил в команду юристов Трампа.
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