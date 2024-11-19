В Екатеринбурге красавицы прошлись в смелых образах. Фото

В Екатеринбурге открыли Неделю моды
© Служба новостей «URA.RU»
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Модные показы будут идти до 24 ноября включительно
Модные показы будут идти до 24 ноября включительно Фото:

В Екатеринбурге стартовала Неделя моды, в рамках которой более 50 российских дизайнеров представят свои коллекции. Первый показ прошел 19 ноября, его посвятили культурному коду страны и регионов, а дизайнеры постарались представить смелый и современный взгляд на национальные костюмы. О том, что показали модельеры модной публике, — в фоторепортаже URA.RU.

Первой коллекцию представила Наталья Мишукова из Екатеринбурга. Ее работы ассоциируются с русским стилем, а в одежде присутствует множество воланов, расписанные ткани и мягкие линии. С помощью них модельер создает вещи, которые можно легко представить и в повседневной жизни.

Следом на подиум вышли модели в одежде Ксении Илауски, которая делает ставку на этнические мотивы и промышленные коды. В ее одежде можно найти как узоры северных народов родом из ХМАО, так и ткани, созданные с использованием макросъемки капли нефти с месторождения в Югре. После на смену пришел бренд «Наследие степей», наполненный историей Оренбургской области. В одежде можно найти отсылки к сарматской культуре, обилие джинсы, фактурных тканей и страз.

Затем на подиум вышли дети, одетые в платья с узорами павловопосадских платков, коллекцию представила москвичка Эльвира Шматько. Сургутский дизайнер Анна Чиняева и модная мастерская «Кардиган» продемонстрировали уральским модникам многослойные образы с цветочным принтом, Джамиль Айзатуллин — проект, в котором монохромная одежда дополнена яркими элементами, также на Неделе моды показали одежду от модельера Артура Юнусова.

Завершал показ специальный гость — художник-модельер, руководитель отдела по пошиву, реставрации и хранению костюмов Северного русского народного хора Николай Терюхин (Архангельск). Дизайнер любит использовать в одежде вышивку и старинные ткани. Зрители увидели коллекцию, где плетеные половики обретают современную интерпретацию.

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В Екатеринбурге стартовала Неделя моды, в рамках которой более 50 российских дизайнеров представят свои коллекции. Первый показ прошел 19 ноября, его посвятили культурному коду страны и регионов, а дизайнеры постарались представить смелый и современный взгляд на национальные костюмы. О том, что показали модельеры модной публике, — в фоторепортаже URA.RU. Первой коллекцию представила Наталья Мишукова из Екатеринбурга. Ее работы ассоциируются с русским стилем, а в одежде присутствует множество воланов, расписанные ткани и мягкие линии. С помощью них модельер создает вещи, которые можно легко представить и в повседневной жизни. Следом на подиум вышли модели в одежде Ксении Илауски, которая делает ставку на этнические мотивы и промышленные коды. В ее одежде можно найти как узоры северных народов родом из ХМАО, так и ткани, созданные с использованием макросъемки капли нефти с месторождения в Югре. После на смену пришел бренд «Наследие степей», наполненный историей Оренбургской области. В одежде можно найти отсылки к сарматской культуре, обилие джинсы, фактурных тканей и страз. Затем на подиум вышли дети, одетые в платья с узорами павловопосадских платков, коллекцию представила москвичка Эльвира Шматько. Сургутский дизайнер Анна Чиняева и модная мастерская «Кардиган» продемонстрировали уральским модникам многослойные образы с цветочным принтом, Джамиль Айзатуллин — проект, в котором монохромная одежда дополнена яркими элементами, также на Неделе моды показали одежду от модельера Артура Юнусова. Завершал показ специальный гость — художник-модельер, руководитель отдела по пошиву, реставрации и хранению костюмов Северного русского народного хора Николай Терюхин (Архангельск). Дизайнер любит использовать в одежде вышивку и старинные ткани. Зрители увидели коллекцию, где плетеные половики обретают современную интерпретацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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