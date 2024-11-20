Ракетная опасность объявлена на Кубани

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Местных жителей призвали оставаться дома или в укрытии
Местных жителей призвали оставаться дома или в укрытии Фото:

Ракетная опасность объявлена в Ейске в Краснодарском крае. Сообщений о пострадавших и повреждениях нет. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе Ейского района.

«О повреждениях и пострадавших информации нет», — сообщил диспетчер службы корреспонденту РИА Новости. Он подтвердил, что в Ейске объявлена ракетная опасность.

Ранее ракетную опасность объявили в Брянской и Курской областях. Местных жителей призвали найти укрытие или оставаться дома, не подходить к окнам. 

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Ракетная опасность объявлена в Ейске в Краснодарском крае. Сообщений о пострадавших и повреждениях нет. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе Ейского района. «О повреждениях и пострадавших информации нет», — сообщил диспетчер службы корреспонденту РИА Новости. Он подтвердил, что в Ейске объявлена ракетная опасность. Ранее ракетную опасность объявили в Брянской и Курской областях. Местных жителей призвали найти укрытие или оставаться дома, не подходить к окнам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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