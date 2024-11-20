Ракетная опасность объявлена на Кубани

Местных жителей призвали оставаться дома или в укрытии
Ракетная опасность объявлена в Ейске в Краснодарском крае. Сообщений о пострадавших и повреждениях нет. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе Ейского района.
«О повреждениях и пострадавших информации нет», — сообщил диспетчер службы корреспонденту РИА Новости. Он подтвердил, что в Ейске объявлена ракетная опасность.
Ранее ракетную опасность объявили в Брянской и Курской областях. Местных жителей призвали найти укрытие или оставаться дома, не подходить к окнам.
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