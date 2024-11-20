20 ноября 2024

Ночные улицы Челябинска обрабатывают противогололедной смесью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка улиц Челябинск, пылесос, щетка
Дорожники работают на самых сложных участках Фото:

На ночные улицы Челябинска вывели технику для обработки дорог противогололедной смесью. Об этом URA.RU сообщают в мэрии.

«На улицы вывели дорожную технику. Проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедной смесью», — отмечают в администрации Челябинска.

Активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принес в регион осадки в виде снега. В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы.

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На ночные улицы Челябинска вывели технику для обработки дорог противогололедной смесью. Об этом URA.RU сообщают в мэрии. «На улицы вывели дорожную технику. Проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедной смесью», — отмечают в администрации Челябинска. Активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принес в регион осадки в виде снега. В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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