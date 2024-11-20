На ночные улицы Челябинска вывели технику для обработки дорог противогололедной смесью. Об этом URA.RU сообщают в мэрии.
«На улицы вывели дорожную технику. Проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедной смесью», — отмечают в администрации Челябинска.
Активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принес в регион осадки в виде снега. В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы.
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