14 апреля 2024

В Челябинске перенесли концерт Мари Краймбрери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "Верный Отличник". Екатеринбург, краймбрери мари
Концерт Мари Краймбрери в Челябинске перенесли на 23 ноября Фото:

Концерт Мари Краймбрери в Челябинске, запланированный на 20 апреля, перенесен на 23 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Мари Краймбрери, заявленный на 20 апреля, переносится на 23 ноября. Место и время остаются прежними», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна.

Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

Ранее перенесли концерт Стаса Михайлова в Челябинске. Организатор уточнил, что перенос мероприятия произошел по техническим причинам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт Мари Краймбрери в Челябинске, запланированный на 20 апреля, перенесен на 23 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Мари Краймбрери, заявленный на 20 апреля, переносится на 23 ноября. Место и время остаются прежними», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее перенесли концерт Стаса Михайлова в Челябинске. Организатор уточнил, что перенос мероприятия произошел по техническим причинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...