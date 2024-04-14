В Челябинске перенесли концерт Мари Краймбрери

15 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Концерт Мари Краймбрери в Челябинске перенесли на 23 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерт Мари Краймбрери в Челябинске, запланированный на 20 апреля, перенесен на 23 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Мари Краймбрери, заявленный на 20 апреля, переносится на 23 ноября. Место и время остаются прежними», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее перенесли концерт Стаса Михайлова в Челябинске. Организатор уточнил, что перенос мероприятия произошел по техническим причинам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт Мари Краймбрери в Челябинске, запланированный на 20 апреля, перенесен на 23 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Мари Краймбрери, заявленный на 20 апреля, переносится на 23 ноября. Место и время остаются прежними», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна. Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Ранее перенесли концерт Стаса Михайлова в Челябинске. Организатор уточнил, что перенос мероприятия произошел по техническим причинам.