В Челябинске перенесли концерт Мари Краймбрери

Концерт Мари Краймбрери в Челябинске, запланированный на 20 апреля, перенесен на 23 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Мари Краймбрери, заявленный на 20 апреля, переносится на 23 ноября. Место и время остаются прежними», — говорится в сообщении. Причина переноса концерта пока неизвестна.
Агентство URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
Ранее перенесли концерт Стаса Михайлова в Челябинске. Организатор уточнил, что перенос мероприятия произошел по техническим причинам.
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