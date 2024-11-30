В Челябинской области загорелся военный городок. Фото, видео

01 декабря 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Возгорание было оперативно потушено сотрудниками МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военном городке Чебаркуля (Челябинская область) загорелась кровля жилого дома на улице Каширина,36. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. «Первый день зимы 2024 для жителей военного городка запомнится ЧП. Дым застилает крышу дома 36», — пишут жители военного городка в группе «Типичный Чебаркуль» в социальной сети в «ВКонтакте». Жители сообщают, что на крыше работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что кровля дома загорелась в ходе ремонтных работ. Возгорание на данный момент ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что дом не имеет отношения к Минобороны РФ. Задымление на крыше напугало жителей паблик «Типичный Чебаркуль», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В военном городке Чебаркуля (Челябинская область) загорелась кровля жилого дома на улице Каширина,36. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. «Первый день зимы 2024 для жителей военного городка запомнится ЧП. Дым застилает крышу дома 36», — пишут жители военного городка в группе «Типичный Чебаркуль» в социальной сети в «ВКонтакте». Жители сообщают, что на крыше работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что кровля дома загорелась в ходе ремонтных работ. Возгорание на данный момент ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что дом не имеет отношения к Минобороны РФ.