В военном городке Чебаркуля (Челябинская область) загорелась кровля жилого дома на улице Каширина,36. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.
«Первый день зимы 2024 для жителей военного городка запомнится ЧП. Дым застилает крышу дома 36», — пишут жители военного городка в группе «Типичный Чебаркуль» в социальной сети в «ВКонтакте».
Жители сообщают, что на крыше работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что кровля дома загорелась в ходе ремонтных работ. Возгорание на данный момент ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что дом не имеет отношения к Минобороны РФ.
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