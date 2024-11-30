30 ноября 2024

В Челябинской области загорелся военный городок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Возгорание было оперативно потушено сотрудниками МЧС Фото:

В военном городке Чебаркуля (Челябинская область) загорелась кровля жилого дома на улице Каширина,36. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

«Первый день зимы 2024 для жителей военного городка запомнится ЧП. Дым застилает крышу дома 36», — пишут жители военного городка в группе «Типичный Чебаркуль» в социальной сети в «ВКонтакте».

Жители сообщают, что на крыше работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что кровля дома загорелась в ходе ремонтных работ. Возгорание на данный момент ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что дом не имеет отношения к Минобороны РФ.

Задымление на крыше напугало жителей
Задымление на крыше напугало жителей
Фото:

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В военном городке Чебаркуля (Челябинская область) загорелась кровля жилого дома на улице Каширина,36. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. «Первый день зимы 2024 для жителей военного городка запомнится ЧП. Дым застилает крышу дома 36», — пишут жители военного городка в группе «Типичный Чебаркуль» в социальной сети в «ВКонтакте». Жители сообщают, что на крыше работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что кровля дома загорелась в ходе ремонтных работ. Возгорание на данный момент ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что дом не имеет отношения к Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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