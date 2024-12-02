В Нижнем Тагиле банда обнальщиков получала маткапитал, не рожая детей

02 декабря 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

С каждой сделки мошенники зарабатывали по 400 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле банда из трех женщин и одного мужчины прикрывалась риэлторским агентством и создавала условия для якобы покупки жилья через средства маткапитала клиентов. Деньги на самом деле обналичивали, зарабатывая со сделки по 400 тысяч рублей. Силовики разобличили мошенников и отправили их в колонию, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В 2019—2021 годах фигуранты подыскивали граждан, желающих обналичить маткапитал, вводили их в заблуждение относительно законности своих действий и, используя возможности нескольких кредитно-потребительских кооперативов, создавали условия, формально необходимые для распоряжения средствами якобы для улучшения жилищных условий граждан. В действительности же улучшений не производилось», — пояснили в ведомстве. Суд приговорил каждого члена группировки к лишению свободы на срок от года и восьми месяцев до четырех лет. Часть ущерба Пенсионному фонду была возмещена на стадии расследования уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле банда из трех женщин и одного мужчины прикрывалась риэлторским агентством и создавала условия для якобы покупки жилья через средства маткапитала клиентов. Деньги на самом деле обналичивали, зарабатывая со сделки по 400 тысяч рублей. Силовики разобличили мошенников и отправили их в колонию, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В 2019—2021 годах фигуранты подыскивали граждан, желающих обналичить маткапитал, вводили их в заблуждение относительно законности своих действий и, используя возможности нескольких кредитно-потребительских кооперативов, создавали условия, формально необходимые для распоряжения средствами якобы для улучшения жилищных условий граждан. В действительности же улучшений не производилось», — пояснили в ведомстве. Суд приговорил каждого члена группировки к лишению свободы на срок от года и восьми месяцев до четырех лет. Часть ущерба Пенсионному фонду была возмещена на стадии расследования уголовного дела.