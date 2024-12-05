Эксклюзивные кадры из гигантского гастромолла в «Екатеринбург-Сити»

В Екатеринбурге проходит закрытая презентация гастромолла «Главный»

05 декабря 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

В проект вложили 2,5 млрд рублей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Один из самых ожидаемых проектов года — гастромолл «Главный» — готовится встречать екатеринбуржцев 14 декабря. Обещают, что здесь можно будет не только поесть, но и найти себе досуг в виде концертов. За неделю до презентации URA.RU заглянуло в новое пространство площадью 35,5 тысячи квадратных метров на Боевых дружин. На строительство гастромолла ушло два с небольшим года. Проект изначально позиционировали как уникальный для России — это отказ от классических ТЦ в пользу площадки со стеклянными перегородками и обилием естественного света. По этой причине работать над интерьером доверили шеф-архитектору мастерской RIM.VIII Григорию Заславскому. Он постарался максимально снизить уровень визуального шума, чем и грешат многие торговые площадки. Так появились монохромные оттенки и парящие сады. На первом этаже гости найдут фудкорт: по плану появится около 30 корнеров (к открытию будет пока только 20). Здесь же поставили сцену, где будут проходить мастер-классы, выступления музыкантов и другие активности. Второй этаж останется вотчиной ресторанов — это будут точки с грузинской и итальянской кухней, а также рыбное заведение, откроются они в 2025 году. Этажи с 3 по 6 займут офисы в формате work-life-balance, там же наверху будет атриумное пространство с лаунж-зоной. Представители гастромолла обещают, что, несмотря на концепт, сохранят невысокий средний чек и систему самообслуживания. Всего гастромолл может вместить до пяти тысяч человек одновременно, а общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. Гранд-открытие пройдет в два дня — 14 и 15 декабря. С 11 утра и до полуночи горожане смогут посетить фреш-стендапы, kids-анимацию, квизы, поучаствовать в создании арт-объекта, послушать лекции и выступления уральских музыкантов, среди которых — Флора Бичахчян, Dj & Vinyl, Lika Kino и Fonetica. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из самых ожидаемых проектов года — гастромолл «Главный» — готовится встречать екатеринбуржцев 14 декабря. Обещают, что здесь можно будет не только поесть, но и найти себе досуг в виде концертов. За неделю до презентации URA.RU заглянуло в новое пространство площадью 35,5 тысячи квадратных метров на Боевых дружин. На строительство гастромолла ушло два с небольшим года. Проект изначально позиционировали как уникальный для России — это отказ от классических ТЦ в пользу площадки со стеклянными перегородками и обилием естественного света. По этой причине работать над интерьером доверили шеф-архитектору мастерской RIM.VIII Григорию Заславскому. Он постарался максимально снизить уровень визуального шума, чем и грешат многие торговые площадки. Так появились монохромные оттенки и парящие сады. На первом этаже гости найдут фудкорт: по плану появится около 30 корнеров (к открытию будет пока только 20). Здесь же поставили сцену, где будут проходить мастер-классы, выступления музыкантов и другие активности. Второй этаж останется вотчиной ресторанов — это будут точки с грузинской и итальянской кухней, а также рыбное заведение, откроются они в 2025 году. Этажи с 3 по 6 займут офисы в формате work-life-balance, там же наверху будет атриумное пространство с лаунж-зоной. Представители гастромолла обещают, что, несмотря на концепт, сохранят невысокий средний чек и систему самообслуживания. Всего гастромолл может вместить до пяти тысяч человек одновременно, а общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. Гранд-открытие пройдет в два дня — 14 и 15 декабря. С 11 утра и до полуночи горожане смогут посетить фреш-стендапы, kids-анимацию, квизы, поучаствовать в создании арт-объекта, послушать лекции и выступления уральских музыкантов, среди которых — Флора Бичахчян, Dj & Vinyl, Lika Kino и Fonetica.